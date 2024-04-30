MLB／Grayson Rodriguez5.2局好投！Henderson開轟 金鶯2:0洋基
MLB美國職棒大聯盟，紐約洋基在今（30）日客場迎戰巴爾的摩金鶯，洋基本場派出Clarke Schmidt先發，金鶯則是推出Grayson Rodriguez，金鶯在1局下半靠著Gunnar Henderson的陽春砲，取得領先，8局下再靠著洋基守備失誤拿下1分，終場金鶯就以2:0擊敗洋基，取得系列賽首勝，而Aaron Judge本場比賽繳出4支1，吞下1次三振，賽後打擊率來到2成12。
記者吳政紘/綜合報導
Gunnar Henderson在1局下半掌握到Clarke Schmidt的失投，擊出右外野方向陽春砲，助金鶯取得1:0領先，隨後金鶯一路領先到8局下半，1、3壘有人的情況下，Anthony Santander擊出游擊方向滾地球，Anthony Volpe發生失誤，金鶯再拿1分，取得2:0領先。
9局上半金鶯牛棚成功守成，終場就以2:0擊敗洋基，金鶯先發投手Grayson Rodriguez本場繳出5.2局被敲5安投出3次3振，隨後登場的Cionel Pérez、Yennier Cano、Danny Coulombe僅被洋基敲出2支安打，成功幫助金鶯鎖定勝利。
而洋基打線本場比賽遭到封鎖，Juan Soto和Aaron Judge都是4支1吞1K，其中Aaron Judge在7局上半在2壘有人的情況下上場打擊，但擊成右外野高飛球，無緣幫助洋基追平比分。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁