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日圓一度貶破160！亞幣是否掀競貶潮　專家：真正要注意是這貨幣

▲日圓兌美元貶破160後又急拉回升154價位，今（30）日再回貶接近157，市場擔憂亞幣再掀競貶潮，外匯專家認為關鍵不在日幣，人民幣才是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲日圓兌美元貶破160後又急拉回升154價位，今（30）日再回貶接近157，市場擔憂亞幣再掀競貶潮，外匯專家認為關鍵不在日幣，人民幣才是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

在市場預期美國聯準會（Fed）可能延後降息，加上日本央行維持利率不變，日圓兌美元昨（29）日貶破160後又急拉回升至154價位，今（30）日又回貶快破157，也引發市場擔憂日圓再貶下去，是否再引發亞洲貨幣競貶潮？外匯專家李其展上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，觸發亞幣競貶潮的關鍵不在日幣，而是在人民幣，這波人民幣其實沒什麼貶，加上中國內部盛傳官方可能祭出「陸版QE（量化寬鬆政策）」，若人民幣開始貶，亞幣就會有競貶壓力。

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日本央行3月下旬結束負利率政策，啟動17年來首次升息，但在美元持續走強下，日圓不升反貶，上周日本央行再宣布政策利率按兵不動，加上市場預期美國將延後升息，美元指數一度升破106，目前拉回至105.8附近震盪，主要觀望美國明日將召開的利率決策會議，也牽動接下來美元走勢。

只是，美國利率決策還沒公布，日圓兌美元持續破底，昨日更貶破160價位，一度下探160.03再創34年新低價，但隨後止貶快速彈升，回到154.51價位，只是今日又止升回貶，下探156.99兌1美元。日圓貶不停，也引發市場也擔憂是否再掀亞幣競貶潮？對此，李其展受訪時指出，亞幣啟動競貶的關鍵不在日圓，而是在人民幣，日圓現在已經很弱了，

他進一步分析，這波人民幣其實沒什麼貶值，應該是中國官方有在控管，主要是中國內部盛傳將推出「陸版QE」或其他政策出來，若現在人民幣就先貶，等「陸版QE」出來，屆時人民幣恐有再破底的壓力。

至於「陸版QE」何時推出？目前仍沒有明確時間點，但中國國債漲幅滿大的，代表市場認為，中國還會持續降息，因此先跑了，看起來各國公債漲最多可能會是中國。

也因為如此，雖然目前人民幣跟大家都走勢不太相同，但李其展認為，若人民幣跟上也貶下去，屆時亞洲貨幣兌美元就有競爭壓力，其中也包括新台幣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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