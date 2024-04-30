COMPUTEX科技大咖再+1！不只黃仁勳　美超微CEO梁見後也要來

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自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。展覽期間的各大演講也集結眾星，其中包括高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長季辛格、聯發科執行長蔡力行、安謀Arm執行長Rene Haas等。
此次展覽，大咖雲集，輝達官網也已放上「NVIDIA at COMPUTEX」的消息，並透露黃仁勳將於6月2日晚上7點，也就是開幕前1天在台大綜合體育場進行主題演講，關於演講內容等相關資訊皆尚未公布。事實上，黃仁勳早在今年1月參加台灣分公司尾牙時就已埋下伏筆，提到Computex一定會再來，甚至透露屆時將發布重大消息。
輝達也宣布將於COMPUTEX展期間6月5日，另外在台北漢來大飯店舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」，與客戶生態系一同交流，探索製造業、醫療保健、生命科學、金融服務與研究等20多個專題討論，有傳言認為展會活動的名稱看起來像是定位於「NVIDIA GTC」之下。
此外，COMPUTEX主辦單位外貿協會今日宣布邀請美超微（Supermicro）總裁暨執行長梁見後，於展覽期間6月5日上午9點30分至10點30分，進行主題演講。演講內容包括介紹美超微專為優化各種運算工作負載所設計的尖端系統產品，以及新型AI創新技術，助力全球客戶打造最先進的應用，並降低解決問題所需時間成本。
針對現今的AI與機器學習、雲端以及儲存等需求，美超微提供了理想的機櫃級解決方案，且能實現資料中心內的快速部署。而其模組化構建式解決方案能支援各種外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網路、電源和散熱技術，幫助企業創造客製化系統，以便因應許多類型的運算用途。
美超微的液冷技術可降低能源消耗與資料中心總體擁有成本，同時使其系統及伺服器產品仍能夠提供客戶所需的強大效能。
在COMPUTEX展覽期間，美超微將展示其搭載先進CPU及GPU的特色系統產品，這些系統適用於多元的現代工作負載。