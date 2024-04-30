畢業生平均起薪35K！最多到製造零售業　研究所畢業進資通訊拿57K

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在初任人員特性部分，勞動部指出，112年初任人員為15.6萬人，較111年減少1.3萬人或7.7%，應與青年人口減少有關。就性別觀察，男性占45.7%，女性占54.3%；教育程度以大學占73.4%最多，研究所占16.8%次之，二者合占90.2%，另高級中等（高中、高職）占7%，專科僅占2.6%；任職的公司規模為中小企業者占53.1%，大企業及其他占46.9%。
受畢業生之性別結構影響，112年專科及大學之初任人員中，女性分別占77.4%及57.7%，均高於男性，研究所則男性占59.6%，高於女性，國中及高級中等（高中、高職）亦均為男性高於女性。
112年初任人員以任職製造業、批發及零售業均占18.4%最多，醫療保健及社會工作服務業占11.8%次之，其餘占比較高之行業包括專業科學及技術服務業9.1%、住宿及餐飲業8.1%、教育業7.8%。與111年相較，製造業因受外貿情勢降溫影響，人力任用轉趨保守，致占比下降3.9個百分點較多。
在初任人員薪資部分，112年初任人員月薪平均為3.5萬元，較111年增加2.9%，高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.8萬元，大學為3.3萬元，研究所則為4.9萬元；以基本工資（26,400元）為起薪者占23.4%，較111年減少0.7個百分點，其中高級中等（高中、高職）為58.3%，大學為23.9%，研究所為4.4%。
女性初任人員薪資平均約為男性9成2，主因研究所性別薪資差距較大，研究所女性薪資4.5萬元，為男性5.2萬元的87.1%，差距12.9%（6.7千元）為各教育程度之冠。勞動部認為，應與研究所畢業男性初任人員中，就讀資訊通訊科技學門、工程及工程業學門者占61.2%（女性僅占24.8%），致男性從事薪資較高的科技、工程領域人數較多有關。
就初任人員主要任職行業觀察，大學畢業者薪資平均以醫療保健及社會工作服務業3.8萬元最高、金融及保險業3.6萬元次之；研究所以製造業5.7萬元最高、出版影音及資通訊業5.6萬元次之。
大學畢業的初任人員以就讀醫藥衛生及社會福利領域薪資3.8萬元最高、教育領域3.7萬元次之；研究所以就讀資訊通訊科技領域薪資5.7萬元最高、工程製造及營建領域5.5萬元次之。
另外，初任人員薪資中位數3.1萬元，與平均數之比值為0.89，其中大專及研究所畢業之薪資中位數各為3萬元及4.7萬元，相較平均數之3.2萬元及4.9萬元，比值各為0.91及0.95；薪資中位數與平均數相近，代表同一教育程度之極端高薪者是屬少數。
勞動部數據顯示，111年初任人員於112年12月尚在職者，薪資平均增加15.1（5千元），以男性增加16.8%（6千元）較多，教育程度專科以上畢業者均增逾15%，其中大學、研究所分別增15.3%（5千元）、15.1%（8千元）。