美超微梁見後將來台！麗臺盧崑山領軍參加AAIF、股價強勢漲逾5%
亞州最具影響力的高齡創新論壇（AAIF）將於2024年5月8日至9日在新加坡濱海灣金沙會展中心舉辦，在此次展會中，以高齡護理和健康管理等領域逐漸獲得台灣業界肯定的麗臺醫療也即將參展，董事長盧崑山將領軍前往，展示高齡護理和健康管理領域成果。而被視為是美超微概念股的麗臺，因為美超微總裁梁見後將出席6月的COMPUTEX展，今（30）日股價強勢走高，午盤漲逾5%，來到130.5元。
記者許家禎／台北報導
麗臺自2000年起，開始投入智慧醫療及健康照護領域，更成立旗下健康品牌amor，傳達守護健康愛相隨的精神，提供最優質的健康醫療產品。後續更推出多項與高齡護理和長照相關的醫療生技產品，包括結合最先進的健康監測技術，以自律神經及ECG分析技術打造的智能戒指Amor Ring、獲結合個人化的AI健康管理，並有心電圖量測、事件記錄、全時心率監測及睡眠/健康指數追蹤等功能的穿戴式心電圖記錄器 H2 Plus，以及植物奈米貼片及卡洛生物分子檢測儀等產品，滿足了居家照護服務的需求。
麗臺提供多種解決方案，包括穿戴裝置監測、平台監控、保健食品輔助，以及多組合的租賃商務方案，滿足不同高齡階段的多元需求。麗臺董事長盧崑山更將親自前往新加坡參加高齡創新論壇演講，展示公司在高齡護理和健康創新技術，加強品牌在東南亞市場的知名度和影響力。
盧崑山指出，期待透過此次活動，與更多來自亞洲各地的專業人士和企業進行深入交流，拓展合作空間，共同推動高齡護理和健康管理的發展。一般民眾可透過登記展覽通行證進入高齡創新論壇，一同探索亞太地區老年人口的創新解決方案。
值得一提的是，麗臺去（2023）年底有美超微兄弟公司大訊、肯微入股，持股高達約30%，並取得2席董事，麗臺躋身美超微集團體系，與美超微集團在AI伺服器市場上展開策略合作。麗臺GPU營收比重達90%以上，其中逾半數來自伺服器、專業繪圖卡與相關工作站等Quadro系列產品，之前公司表示，Quadro產品搭上AI趨勢，呈現漸進式成長，估今（2024）年有望年增雙位數。
而台北國際電腦展（COMPUTEX）展將在6月初登場，美超微總裁暨執行長梁見後確定將再度來台發表主題演講，也帶旺今日麗臺股價，午盤漲逾5%，來到130.5元。