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影／傅崐萁嗆「把立院當養老院」　柯建銘：講話差不多一點！　　

▲黨團協商時傅崐萁柯建銘把立法院當養老院。（圖／翻攝自國會頻道）
▲黨團協商時傅崐萁柯建銘把立法院當養老院。（圖／翻攝自國會頻道）

記者陳威叡／台北報導

立法院今（30）日針對「停止調漲電價並檢討能源政策」進行協商，國民黨團總召傅崐萁要求院長韓國瑜要控制綠營發言時間，否則連基本制度都沒有，不斷聽到魔音穿腦、跳針，「把這裡當養老院講20、30年前的事情」，養老回憶錄從開議至今聽到現在，呼籲院長發言制度必須要建立，國民黨會全力支持，對此民進黨團總召柯建銘也不甘示弱回嗆「講話差不多一點！」

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立法院今日針對電價進行朝野協商，藍綠對於委員會發言規範爭鋒相對，對此傅崐萁質疑，為何基本朝野協商制度如此困難，就連院會質詢也有明確規範，時間到了就消音結束，反觀代表黨團負責人到這裡協商，連基本制度都沒有。

傅崐萁批評，協商不斷聽到魔音穿腦、跳針，還有人把這裡當養老院，講20、30年前的事情，養老回憶錄從開議至今聽到現在，如此一來立法院永遠不能往前邁進，喊話韓國瑜制度必須要建立。

傅崐萁說，立法院不是民進黨開的，更拿出報紙稱台南市正副議長買票案無罪，但在這裡協商卻可以滿口胡說八道，浪費大家時間，若韓國瑜願意建立制度，「我全力支持你！」否則聽到不斷咆哮、跳針、人身攻擊、呼天搶地與鬼呼神嚎。

「講話差不多一點！」對此柯建銘也不甘示弱，稱自己在滑手機，講什麼養老院，回嗆「花蓮王搞不清楚狀況！」


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