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幼師騎孩子、威脅剪眼睛！恐怖幼兒園停招　同班教保員也連坐

▲女幼教師拿著剪刀，威脅愛講話的女孩要「剪嘴巴」。（圖／江和樹提供，2024.04.30）
▲女幼教師拿著剪刀，威脅愛講話的女孩要「剪嘴巴」。（圖／江和樹提供，2024.04.30）

記者顏幸如／台中報導

台中市大里區某私立幼兒園日前爆出教保員壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生、罰跑操場等不當行為，監視影像竟被格式化！教育局調查共6名幼生受害，今天祭出重罰，教保員重罰40萬元、4年不得在教保機構任職；園方勒令停招一年、影片格式化祭最重裁罰30萬元、負責人加重裁罰15萬元；行政主任與同班教保員知情未報也遭連坐，各罰3萬元。

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該案為台中市議員江和樹22日在議會質詢。指大里一名幼兒園老師，經常以暴力方式管理孩子，包括騎在不睡覺的孩子身上、拿剪刀威脅要剪眼睛和鼻子、嘴巴，嚇得孩子們只要聽到要上學就大哭，他具名舉報後，園方竟將影片格式化，對教育局宣稱沒有監視畫面，江和樹氣得提供爆料者拍攝的影片佐證。

教育局外聘專家在最短時間內調查該案，緊接著在今（30）日召開不適任教保人員認定委員會，決議依規定重罰。教育局說明，該名教保員體罰幼生跑操場、壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生等行為屬實，依違反《教保服務人員條例》第33條第1項且情節重大，裁罰40萬元，管制4年不得在教保機構任職，並將在全國教保資訊網公佈行為人姓名及教保機構名稱。

調查也發現該園負責人兼園長，雖接獲同班教保人員及家長反映疑似不當對待行為，皆未督導及妥善管理，造成數名幼生受害，教育局勒令該園停招一年。此外，該園格式化監視影像規避教育局檢查，情節重大，依《幼兒教育及照顧法》第58條可罰6至30萬元，教育局祭出最重裁罰30萬元，是近年裁罰最重的一案。

此外，園長自述上美語課分科教學部分裁罰6千元；同班教保員及行政主任知悉不當對待案件，未於時限內通報社政及教育單位，依法各裁罰3萬元；負責人兼園長也有知悉未通報情事，加重裁罰15萬元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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