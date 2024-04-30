幼師騎孩子、威脅剪眼睛！恐怖幼兒園停招　同班教保員也連坐

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教育局外聘專家在最短時間內調查該案，緊接著在今（30）日召開不適任教保人員認定委員會，決議依規定重罰。教育局說明，該名教保員體罰幼生跑操場、壓制特教生、拿剪刀恐嚇幼生等行為屬實，依違反《教保服務人員條例》第33條第1項且情節重大，裁罰40萬元，管制4年不得在教保機構任職，並將在全國教保資訊網公佈行為人姓名及教保機構名稱。
調查也發現該園負責人兼園長，雖接獲同班教保人員及家長反映疑似不當對待行為，皆未督導及妥善管理，造成數名幼生受害，教育局勒令該園停招一年。此外，該園格式化監視影像規避教育局檢查，情節重大，依《幼兒教育及照顧法》第58條可罰6至30萬元，教育局祭出最重裁罰30萬元，是近年裁罰最重的一案。
此外，園長自述上美語課分科教學部分裁罰6千元；同班教保員及行政主任知悉不當對待案件，未於時限內通報社政及教育單位，依法各裁罰3萬元；負責人兼園長也有知悉未通報情事，加重裁罰15萬元。
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