金秀賢御用丈母娘遭起底！剛出道靠「一脫成名」 私下真面目曝光
韓劇《淚之女王》的討論度集集攀升，28日播出大結局，評價起死回生，話題不斷，不只是主角金秀賢、金智媛人氣再攀高峰，配角們也同樣受到關注，其中已經當金秀賢第二次丈母娘的63歲演員羅映姬也被起底過往，她剛出道時竟然是靠一脫成名。
記者吳昕蓓／綜合報導
羅映姬11年前在《來自星星的你》就飾演女主角全智賢的媽媽，成為金秀賢在劇中的丈母娘，如今又在《淚之女王》中二度搭擋，為人津津樂道，羅映姬總是演出勢利眼的惹人厭角色，但她私底下的態度親切，經常在社群平台上分享生活，儘管已經63歲仍舊保養得宜。
羅映姬在第一段婚姻結束之後，在2001年曾經和一位牙醫師再婚，但這段婚姻只維持4年，在離婚後，她和女兒依舊情同姊妹，她還曾在IG向女兒告白：「我們總是像朋友一樣，我為妳感到驕傲，我愛妳。」和螢光幕上的難搞形象相差甚遠。
有網友發現，羅映姬年輕時外型美豔，1988年曾主演成人電影《賣春》，當年靠著一脫成名，在80年代她也演出不少悲劇、純愛電影的女主角，之後她便將事業重心轉往電視劇，在2005年《悲傷戀歌》中，她飾演男主角權相佑的母親，從此成為了媽媽專用戶，接下來陸續在《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》中都是飾演媽媽角色。
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