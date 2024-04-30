大谷翔平敲雙安貢獻打點「大復活」！單場4支2　道奇8:4勝響尾蛇

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5局上半Teoscar Hernández掃出帶有2分打點的2壘安打，Andy Pages隨後同樣掃出帶有2分打點的2壘安打，道奇一口氣灌進4分，而響尾蛇在5局下半靠著安打以及道奇的捕逸，一口氣追回3分，將比分追近為6:4。
6局上半Will Smith敲出中外野方向陽春砲，道奇再攻下一分，8局上半輪到大谷翔平貢獻打點，在1、2壘有人的情況下，鎖定偏高卡特球，擊出反方向安打打回1分打點，這支安打擊球初速來到107.7英里，幫助道奇8:4領先響尾蛇。
而9局下半道奇推出終結者Evan Phillips上場關門，他也順利解決3名打者，終場道奇就以8:4擊敗響尾蛇。
道奇打線本場大爆發Teoscar Hernández、Enrique Hernández、大谷翔平都敲出2支安打，而大谷翔平本場比賽繳出4支2打回1分打點，選到1次保送跑回1分，賽後打擊率來到3成41。
大谷翔平今日表現：
①中外野安打
②雙殺打
③保送
④游擊滾地球
⑤左外野安打(1打點)
4/30 美國職棒大聯盟戰況：
華盛頓國民7:2邁阿密馬林魚
芝加哥小熊3:1紐約大都會
坦帕灣光芒1:0密爾瓦基釀酒人
巴爾的摩金鶯2:0紐約洋基
多倫多藍鳥6:5堪薩斯皇家
明尼蘇達雙城3:2芝加哥白襪
洛杉磯天使6:5費城費城人
辛辛那提紅人5:2聖地牙哥教士
西雅圖水手2:1亞特蘭大勇士
奧克蘭運動家5:1匹茲堡海盜
洛杉磯道奇8:4亞歷桑那響尾蛇
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