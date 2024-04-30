太陽豪賭三巨頭失敗！未來7年首輪選秀都不在手　恐面臨重建危機

大谷翔平敲雙安貢獻打點「大復活」！單場4支2　道奇8:4勝響尾蛇

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在今天單場雙安，貢獻1打點大爆發。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在今天單場雙安，貢獻1打點大爆發。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

MLB美國職棒洛杉磯道奇今（30）日客場對上亞利桑那響尾蛇，大谷翔平先發第2棒，擔任指定打擊，本場比賽道奇打線大爆發，在5局上半打下4分大局，而大谷翔平在8局上半敲出帶有1分打點的1壘安打，幫助道奇鎖定勝利，終場道奇就以8:4擊敗響尾蛇，大谷翔平本場比賽繳出4支2，並打回1分打點，選到1次保送跑回1分，賽後打擊率來到3成41。

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響尾蛇在1局下半靠著Christian Walker的高飛犧牲打，取得1:0領先，而道奇在2局上半就展開反攻，Enrique Hernández在1、2壘有人的情況下，擊出2壘安打打回1分，下一棒的Andy Pages敲出高飛犧牲打再打回1分，道奇2:1領先響尾蛇。

5局上半Teoscar Hernández掃出帶有2分打點的2壘安打，Andy Pages隨後同樣掃出帶有2分打點的2壘安打，道奇一口氣灌進4分，而響尾蛇在5局下半靠著安打以及道奇的捕逸，一口氣追回3分，將比分追近為6:4。

6局上半Will Smith敲出中外野方向陽春砲，道奇再攻下一分，8局上半輪到大谷翔平貢獻打點，在1、2壘有人的情況下，鎖定偏高卡特球，擊出反方向安打打回1分打點，這支安打擊球初速來到107.7英里，幫助道奇8:4領先響尾蛇。

而9局下半道奇推出終結者Evan Phillips上場關門，他也順利解決3名打者，終場道奇就以8:4擊敗響尾蛇。

道奇打線本場大爆發Teoscar Hernández、Enrique Hernández、大谷翔平都敲出2支安打，而大谷翔平本場比賽繳出4支2打回1分打點，選到1次保送跑回1分，賽後打擊率來到3成41。

大谷翔平今日表現：

①中外野安打

②雙殺打

③保送

④游擊滾地球

⑤左外野安打(1打點)

4/30 美國職棒大聯盟戰況：


華盛頓國民7:2邁阿密馬林魚

芝加哥小熊3:1紐約大都會

坦帕灣光芒1:0密爾瓦基釀酒人

巴爾的摩金鶯2:0紐約洋基

多倫多藍鳥6:5堪薩斯皇家

明尼蘇達雙城3:2芝加哥白襪

洛杉磯天使6:5費城費城人

辛辛那提紅人5:2聖地牙哥教士

西雅圖水手2:1亞特蘭大勇士

奧克蘭運動家5:1匹茲堡海盜

洛杉磯道奇8:4亞歷桑那響尾蛇

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