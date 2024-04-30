綜所稅申報5月開跑！網路報稅防詐騙　專家教戰「4要4不要」

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至於「4不要」，包括「不要」點選社群媒體的附加連結，社群媒體不可盡信，特別是短網址；「不要」看到安裝要求就點「確定」，安裝軟體應至政府官網下載；「不要」輕信要求就輸入帳號密碼，改帳密前務必先進線詢問與確認；「不要」隨意轉寄未經確定的資訊，免費的最貴，不用抱持「好康道相報」急著分享眾親友。
除了社群媒體、釣魚郵件及電話詐騙的詐騙手法外，近期透過手機簡訊詐騙的比例也越來越多。KPMG安侯企業管理公司副總經理廖彥鈞表示，政府為降低詐騙集團透過電話簡訊方式詐騙，數位發展部已推出政府專用的111短碼簡訊發送平台，公務機關發送的碼簡訊可以透過電信業者的協助，讓外界無法偽造，可以有效降低民眾的受騙機率。民眾在接獲簡訊時，也可以透過此方式先進行初步驗證，確認簡訊是否來自政府機關。
此外，綜合財政部統計資訊與民眾手機使用趨勢可以發現，秉持「以使用者為中心」設計並兼具便利的手機報稅方式，將逐漸成為網路報稅的主流，而報稅佐證文件上傳，更是促成報稅「全程數位化」的最後一哩路。然而因為手機操作介面、民眾使用習慣等因素，也將帶來不同的威脅情境與資安風險，必須仰賴政府與民眾攜手合作，才能將風險有效降低。
目前正在立法院審議的電子簽章法在修正通過後，將與可以和臉書、LINE、YouTube等主要廣告平台洽談，要求使用數位簽章才能刊登網路廣告。邱述琛特別提醒，藉由電子簽章不可否認的特性，將可以杜絕不法人士偽造身分利用網際空間與社交媒體進行詐騙，有效打擊網路詐騙。
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