柯文哲任內京華城、北士科爭議延燒 陳智菡怒嗆：有問題就送檢調
前台北市長柯文哲任內北士科、京華城案爭議延燒，近期市議員遭爆料涉及會議紀錄造假。繼前北市副市長、現任民眾黨立院黨團副總召黃珊珊今（30）日喊話有問題就送檢調，前北市副發言人、現任民眾黨立院黨團陳智菡也表示，台北市長蔣萬安如果覺得有問題 、有圖利，歡迎送檢調，當個有肩膀的長官，不要放任議員霸凌你的下屬，只為你和你的副市長的選舉鋪路。
記者呂炯昌／台北報導
陳智菡臉書發文表示，要說台北市政府 的公務員，敢捏造會議紀錄，她絕對不信。在柯市府期間，親眼看到他們怎麼兢兢業業、想辦法到處招商、為市有資產創造最大價值。針對北市科招商案相關備忘錄出席人員、紀錄者都還在公務單位服務，據傳他們對於高層，放任藍綠議員把索取來的資訊、片面解讀或歪曲事實，在沒有證據的狀況下帶頭指控公務員偽造文書，不但非常心寒且幾乎要炸鍋。
陳智菡表示，針對京華城土地變更與容積獎勵，柯市府一切依法行政，反而是在前幾任市長時代，要人捐地又不給回饋、還開口要上億的不樂之捐，現在蔣市長更帶頭霸凌扭曲事實，國民黨過去如何官逼民反，都回來了。相較之下，在110年柯文哲任內拍板京華城依法購買30%的容積移轉，柯文哲市府核定價格超過信義計畫區容移土地價格，可以看到柯如何在法治基礎下，捍衛台北市府與市民權益。
陳智菡呼籲，蔣萬安如果覺得有問題 、有圖利，歡迎送檢調，當個有肩膀的長官，不要放任議員霸凌你的下屬，只為你和你的副市長的選舉鋪路。