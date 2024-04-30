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朱軒洋背叛女友毀形象！廣告被剪到只剩一個背影　消失快1個月了

▲朱軒洋背著女友Cindy與吳卓源熱吻，形象受損，廣告被剪到只剩一個背影。（圖／NOWnews資料照）
▲朱軒洋背著女友Cindy與吳卓源熱吻，形象受損，廣告被剪到只剩一個背影。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒黃雅琪／台北報導

朱軒洋3月被拍到和合作國片的歌手吳卓源隔著口罩熱吻，傷了網紅女友、「文山泫雅」Cindy和無辜變小三的吳卓源，雖然前正宮Cindy迅速復工，吳卓源捷運站的廣告即便沒被拆下，本人連推多個早已排定的工作，朱軒洋也是神隱至今，傳出他在新廣告中被消失，遭品牌方剪到只一個背影

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▲朱軒洋擁有結實腹肌與人魚線，讓粉絲猛流口水。（圖 /翻攝自朱軒洋FB）
▲朱軒洋先前拍精品內褲宣傳照，露出結實腹肌、人魚線。（圖／朱軒洋臉書）
感情醜聞爆發前，朱軒洋、Lulu（黃路梓茵）和蔡凡熙一同接下知名運動品牌大使，宣傳照和廣告都已經拍攝完成，怎料，朱軒洋傳出劈腿後，品牌第一時間緊急開會討論是否撤換代言人，原定17日要出席的活動記者會，似乎怕模糊焦點而也讓朱軒洋缺席，只剩Lulu、蔡凡熙面對媒體。

▲原本3人一起代言的運動品牌，改由蔡凡熙（左）、Lulu為主角，朱軒洋消失的無影無蹤。（圖／New Balance臉書）
▲▼原本3人一起代言的運動品牌，改由蔡凡熙（上下圖左）、Lulu為主角，朱軒洋消失的無影無蹤。（圖／New Balance臉書、記者吳翊緁攝影）
▲Lulu。（圖／記者吳翊緁攝影）
而該運動品牌在IG限時動態投放的廣告，朱軒洋被剪到只有一個背影的鏡頭正面帥氣模樣完全消失，連名字都沒有打上去，彷彿廣告中的男女主角是蔡凡熙和Lulu，而針對被代言品牌消失，《NOWnews今日新聞》向朱軒洋經紀人求證，對方至截稿前暫時未回應。

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