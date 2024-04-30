國立女大生控遭性侵！泣訴被教授拉進小房間 新北地檢署偵辦中
近日，北部一名就讀某國立大學女大生，透過友人於Dcard發文指控，因準備考研究所遭系上教授性騷擾、性侵，事後報警提告，案件轉婦幼隊偵辦。性侵疑雲引發喧然大波，該名教授也於臉書 PO文反控「別想誣賴在我身上」，30日上午10點，教授被檢方帶回地檢署接受調查，由主任檢察官蔡宜臻親自訊問，檢方訊後諭令5萬元交保，全案持續偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，女大生透過PO文指出，為考研究所準備「小論文」，找了系上教授指導，控訴遭對方深夜傳訊騷擾，更被要脅「讓她混不下去」。今年4月間，女大生被教授要求到研究室討論，卻遭拉進小房間性侵得逞，她事後向友人哭訴，身心承受巨大壓力崩潰，本月20日晚間，前往警局報案提告。
對此，校方表示已完成通報程序，並對當事人安排諮商輔導等必要協助，校內也召開性平會議，請該授課教師以請假方式迴避，避免再與當事人接觸。女大生報案橫，案件由新北檢婦幼組主任檢察官蔡宜臻指揮，新北市婦幼隊主辦，三峽分局協辦。
※【NOWnews 今日新聞
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