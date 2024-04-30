立院表決大戰！國民黨提案民眾黨助拳 「凍漲電價」表決贏了
立法院今（30）日針對「停止調漲電價並檢討能源政策」進行朝野協商未果，緊接著在院會上演表決大戰，針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」進行投票，表決結果出爐，出席109人、贊成59人、反對50人，而民眾黨立委黃國昌也投票表態凍漲電價。
記者陳威叡／台北報導
立法院中午上演表決大戰，先進行民進黨團修正動議，「電價調整是因電業法所定，由電價費率審議會決議予以調整，並決議凍漲農漁、學校及社福團體電價，行政院因責成相關部會滾動檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定，及台電公司的正常營運」；表決結果出爐，出席108人、贊成50人、反對58人，修正不通過。
緊接著進行國民黨團提案「停止調漲電價並檢討能源政策」進行投票，表決結果出爐，出席109人、贊成59人、反對50人，院長韓國瑜宣布，本案照案通過，立即停止調漲電價，並要求行政院責成相關部會，即刻檢討現行能源政策，並提出因應對策與配套措施，以兼顧人民生計，維持供電穩定及台電公司正常營運。而外界關注民眾黨投票意向，除立委麥玉珍、林國成缺席外，投票都與國民黨立委相同。