湖人首輪遭淘汰！主帥Darvin Ham去留備受關注：將繼續努力工作

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賽後湖人Darvin Ham接受媒體訪問，談到本賽季帶領湖人隊的心得，Ham說到：「能夠代表湖人隊是一種不可思議的經歷，我無法期待比Jeanie Buss更好的老闆、無法想像有比Rob Pelinka更好的總經理。在我擔任總教練的這兩年裡，我見識到了很多，我將繼續努力工作變得更好，並控制我所能控制的事情。」
Darvin Ham這個系列賽的調度，屢屢屢遭受到外界質疑，甚至也多次被湖人球迷抨擊，認為他始終不愛叫暫停與看重播挑戰的個性，導致湖人錯失許多機會。LeBron也曾在上一場G4的比賽上，示意Darvin Ham挑戰，但Ham或許是為了保留到關鍵時刻使用，當下並沒有提出挑戰，這也讓詹皇當下氣得暴跳如雷，甚至沒有參與防守，讓場邊發球的金塊輕鬆切入拿下2分，隨後輪到湖人進攻，LeBron也仍然面露不滿地走向前場。
本場比賽最後3.6秒，金塊Jamal Murray命中超前比分的中距離跳投後，由於湖人沒有暫停可喊，所以只能從後場發球，導致無法得到太好的出手機會，Taurean Prince只能從半場倉促出手，而這球也沒能投進。NBA記者Keith Smith賽後發文也寫到：「沒有暫停的情況，幾乎傷害到了湖人。整個賽季裡湖人球迷都在渴望Darvin Ham用掉暫停，這場比賽他確實用了，但這也殺死了他們。」
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