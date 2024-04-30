太陽豪賭三巨頭失敗！未來7年首輪選秀都不在手　恐面臨重建危機

湖人首輪遭淘汰！主帥Darvin Ham去留備受關注：將繼續努力工作

▲洛杉磯湖人在季後賽首輪就遭到淘汰出局，主帥Darvin Ham下個賽季的去留備受關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人在季後賽首輪就遭到淘汰出局，主帥Darvin Ham下個賽季的去留備受關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃首輪季後賽今（30）日的最後一場比賽，由丹佛金塊在主場迎戰洛杉磯湖人，而此役G5金塊靠著當家控衛Jamal Murray攻下全場最高32分，並在比賽剩下3.6秒的關鍵時刻靠著一記中距離跳投，順利完成準絕殺，率金塊以108:106氣走湖人，順利闖進季後賽次輪。而湖人主帥Darvin Ham本賽季並未率領湖人前進冠軍賽，球隊在首輪就被淘汰，如今他的去留也備受關注，Darvin Ham賽後受訪時則是表示，「會繼續努力做好自己的工作。」

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賽後湖人Darvin Ham接受媒體訪問，談到本賽季帶領湖人隊的心得，Ham說到：「能夠代表湖人隊是一種不可思議的經歷，我無法期待比Jeanie Buss更好的老闆、無法想像有比Rob Pelinka更好的總經理。在我擔任總教練的這兩年裡，我見識到了很多，我將繼續努力工作變得更好，並控制我所能控制的事情。

Darvin Ham這個系列賽的調度，屢屢屢遭受到外界質疑，甚至也多次被湖人球迷抨擊，認為他始終不愛叫暫停與看重播挑戰的個性，導致湖人錯失許多機會。LeBron也曾在上一場G4的比賽上，示意Darvin Ham挑戰，但Ham或許是為了保留到關鍵時刻使用，當下並沒有提出挑戰，這也讓詹皇當下氣得暴跳如雷，甚至沒有參與防守，讓場邊發球的金塊輕鬆切入拿下2分，隨後輪到湖人進攻，LeBron也仍然面露不滿地走向前場。

本場比賽最後3.6秒，金塊Jamal Murray命中超前比分的中距離跳投後，由於湖人沒有暫停可喊，所以只能從後場發球，導致無法得到太好的出手機會，Taurean Prince只能從半場倉促出手，而這球也沒能投進。NBA記者Keith Smith賽後發文也寫到：「沒有暫停的情況，幾乎傷害到了湖人。整個賽季裡湖人球迷都在渴望Darvin Ham用掉暫停，這場比賽他確實用了，但這也殺死了他們。」

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