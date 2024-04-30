5月新制一覽！報所得稅5變革、房屋稅開徵　胰臟癌等19癌症納健保

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670萬申報戶注意，今年報稅有5大變動，包括民法成年下修到18歲、基本生活費提高到20.2萬元、首度申報CFC（受控外國企業制度）、舊制房屋交易豪宅認定，以及伙食費免計入員工薪資所得額每個月調高至3000元。申報綜所稅有3大管道，包括網路申報（財政部電子申報繳稅服務網）、二維條碼及人工申報。
財政部各地區國稅局針對結算申報內容單純案件，主動提供稅額試算服務，納稅義務人收到稅額試算通知書等相關書表經核對無誤後，可在5月1日至5月31日規定期限內繳稅，退稅案及不繳不退案回復確認，即完成綜合所得稅結算申報。
📍房屋稅開徵
5月大失血，除了要繳所得稅外，房屋稅也在本月開徵。財政部統計，全國房屋稅開徵件數總計944.65萬件，稅額911.17億元，課稅期間是2023年7月1日至2024年6月30日，而房屋稅繳納期限與所得稅相同，都是到5月31日截止。
財政部指出，房屋稅繳納方式有持繳款書到金融機構或4大超商以現金繳納，但要注意郵局不代收房屋稅，而7-11、全家、萊爾富與OK超商，只能繳付3萬元以下房屋稅。也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。此外，也可透過行動裝置或行動支付APP掃描繳款書上QR-Code，進行繳稅。
賦稅署提醒，已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅的納稅義務人，將不會收到房屋稅單，請在帳戶內預留足額之存款，以備提兌。若沒申請轉帳繳稅又未收到繳款書，可能是房屋課稅現值已低於10萬元且作住家使用，則已符合免稅要件，或是通訊地址已變更，卻未通知地方稅稽徵機關辦理變更。
如果要申請補發房屋稅繳款書，可透過電話、郵寄、臨櫃、視訊，以身分證，向房屋所轄稅捐稽徵處分處申請補發。此外也可透過所轄稅捐稽徵處線上申辦或至7-11、全家、萊爾富與OK等4大超商多媒體機補單。
財政部提醒，房屋稅繳納期限至5月31日截止，若逾期繳納者，每逾3日按應繳稅額加徵1%滯納金，最高加徵至10%；如逾30日仍未繳納者，除加徵10%滯納金外，將依法移送強制執行。
📍次世代基因定序檢測19種癌納健保
「次世代基因定序檢測（NGS）」從5月1日起納入健保給付，涵蓋的癌症包括非小細胞肺癌、三陰性乳癌、胰臟癌、血癌、甲狀腺癌等19種癌症。健保署預估，年約多2萬多名癌症患者受惠，挹注經費約3億元。
考量基因檢測目的不同，健保署指出，實體腫瘤部分，14大類癌別可透過單基因檢測或NGS協助挑選合適的標靶藥物，又因檢測方法、基因位點多寡及病人需求等差異，採取健保定額給付、民眾自付差額方式。
📍中國民眾往來台灣通行證 5/6可上網補辦
中國移民管理局公告，5月6日起實施便民措施，設籍在北京等20個城市的民眾，往來台灣通行證仍在有效期限內，若出現損毀、遺失被盜、護照簽證頁用完或有效期不足6個月等情形，可直接上網補辦。
施行新措施的20個城市包括北京、天津、瀋陽、哈爾濱、上海、南京、杭州、寧波、合肥、廈門、濟南、青島、鄭州、廣州、深圳、珠海、重慶、成都、昆明、西安。
📍五一勞動節凱道遊行 10：30起實施交通管制
適逢《勞基法》實施40周年，「五一行動聯盟」舉辦「連續執政無蜜月，國會修法（勞基法）挺勞權」大遊行，並強調加薪、保障工作權益、保障退休權益等5大訴求。另外在交通部前仁愛路慢車道則有「支持機車路權」集會活動。中正第一分局預計在上午10時30分起實施以下交通管制措施，呼籲用路人及早改道。
一、五一勞動節遊行
(一)集會地點：
1、5月1日10時30分起，凱達格蘭大道（公園路【不含】至中山南路【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。
2、同日10時30分起，濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。視交通狀況提前或延後管制。
(二)遊行路線：
凱達格蘭大道（公園路【不含】至中山南路【不含】）（集合後出發）→景福門圓環北側外環道→（左轉）中山南路東側慢車道→（右轉）濟南路1段（集會後解散）。
二、支持機車路權
5月1日13時起，仁愛路1段南側慢車道（紹興南街【不含】至杭州南路【不含】），管制車輛通行。視交通狀況提前或延後管制。
📍防惡意棄養！毛小孩送台北動物之家須提供病歷摘要
台北市政府公告修正「台北市不擬繼續飼養動物收容作業要點」第3項規定，新增要求無法繼續飼養動物的民眾，在送交動物收容時，需檢附申請前提供2周內的動物病歷摘要及血液檢驗證明書文件，讓新飼主及獸醫師評估及了解動物狀況，可確保動物在飼養照護期間獲得妥善的醫療照護。
動保處提醒，民眾如將動物送交動物之家，每隻動物將收費8500~1萬4000元，且將依《動物保護法》規定，被裁罰終生不得認養收容所動物及辦理寵物登記。
📍新北台一線高架橋防蝕工程封路施工
台一高架道路5月1日至8月29日實施道路防蝕塗裝工程，施工期間新北大道四段與新五路一段每天晚間11時至隔天上午6時將實施分區封閉。第1階段施工期程為5月1日起至15日，封閉台一高架道路新北大道四段往三重及泰山方向雙向車道；第1階段第2部分為5月16日起至5月30日，封閉往五股方向右轉專用道。
📍新竹市306路邊智慧停車柱啟用
新竹市政府表示，5月1日起將啟用306柱智慧停車柱，包括關新路、新竹公園周邊（食品路、公園路、東山街）、東大路一段、延平路一段、北新街等熱門路段，民眾可透過「新竹市好停車App」隨時查找停車空位及內建導航前往。
而在新竹女中（中華路、民族路）及新竹國小（興學街）等2所學校家長接送區也設置智慧停車柱，配合校方家長接送時段設定限停7分鐘，超時停車則會自動拍照取締，其餘時段則開放一般車輛停放，並依該路段收費費率計時收費。
📍台鐵集集支線5/2整修 濁水至車埕改由公路接駁
台鐵公司表示，集集支線1號、2號及3號隧道使用至今已逾80年，長期累積發生漏水、淨空不足及軌道線形不佳等狀況，「台鐵集集支線基礎設施改善計畫-隧道及邊坡改善統包工程」，併同前因豪雨、地震邊坡滑動，造成2號及3號隧道部分區段擠壓受損之復舊整建工程，5月2日起施工，預計2025年12月底完工通車。
改善工程期間，集集支線列車將截短行駛二水站至濁水站區間，每日開行18列次，濁水站至車埕站區間停駛，公路接駁服務區間為濁水站至車埕站，接駁作業比照現行集集站至車埕站公路接駁模式辦理。
📍嘉義市垃圾清運增2收運點
嘉義市環保局在人口密集區域實施定時、定點收運垃圾共21個收運點，5月1日起將增加2個收運點，包括民權路、五福街口下午3時至3時15分，以及泰瑞一街、泰瑞四街口下午3時20分至3時35分。