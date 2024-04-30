割頸案國三生身障姊今生日！常問「弟弟呢」惹鼻酸 粉專號召捐款
新北市楊姓國三生去年底因與同校林姓學妹發生爭執，慘遭學妹的郭姓「乾哥」持彈簧刀割頸枉死。案發迄今逾4個月，臉書粉專《孩想陪你長大聯盟》總召徐妮妮透露，今（30）日為枉死國中生姊姊的生日，也是第一個沒有弟弟一起慶生的生日，因姊姊為身心障礙者，至今未意識到弟弟離世，經常逢人就問「弟弟呢？」，令人鼻酸，並呼籲大家透過臉書給楊家祝福，同時號召各界捐款，幫助姊姊相關醫療支出。
社會組／綜合報導
臉書《孩想陪你長大聯盟》總召徐妮妮發文寫下，枉死國三生的姊姊因為身體狀況，心智年齡一直停在小時候，對她而言並無法意識到弟弟的離開，經常逢人就問「弟弟呢？」，「第一次見到姊姊的時候，她不斷喊著我的名字，接著就是問『弟弟呢』，當下真的心如刀割，十分疼痛，至今想起都還是萬分酸澀」。
徐妮妮透露，今天是姊姊的生日，原本一家人今天應該是開開心心地吃著蛋糕、分享著生活的瑣事，許下美麗簡單願望的一天，但自從去年平安夜後，卻永遠少了一個人。她呼籲廣大網友們能夠透過臉書，給楊姓國中生父母和姊姊一些祝福，並和姊姊說聲「生日快樂」，「未來的日子，我們陪著她一起走過」。
據了解，枉死國中生的父親僅是一般上班族，媽媽目前專職照顧姊姊生活起居，因醫療與復健費用負擔沈重，「新北愛心大平台」已發起募款，費用將用來照顧姊姊相關的醫療支出，希望有餘力的民眾能踴躍捐款。捐款網址：https://goodday.ntpc.gov.tw/pwntpc/，並註記「楊生校園重大事件家庭照護專案」。