腸病毒大流行！幼童遭感染易成重症 疾管署籲注意這4項前兆病徵
疾病管制署今（30）日表示，國內腸病毒處於流行期，且疫情持續上升，腸病毒的傳染力強，無論成人、小孩都有感染風險，但大多數成人感染腸病毒後症狀不明顯或僅有類似感冒症狀，容易因一時忽略而造成家中嬰幼兒感染，提醒民眾應注意個人衛生習慣，儘量減少攜帶嬰幼兒至人潮擁擠之公共場所，出外回家後，在摟抱、餵食嬰幼兒前，大人及小孩務必正確洗手，以降低嬰幼兒感染腸病毒的機會。
記者林莞茜／綜合報導
疾管署指出，腸病毒在家庭及人口密集之場所最容易傳播，依據疾管署監測資料顯示，上週(4月21日至4月27日)門急診就診計13,929人次，較前一週(11,874人次)上升17.3%，近期疫情呈上升趨勢；另實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，其中易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型病毒型別，為零星檢出且感染個案均為輕症。研判國內疫情傳播風險上升，呼籲民眾及教托育機構人員持續注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。今(2024)年累計1例重症病例，為感染克沙奇A10型。
疾管署籲請家長及教托育人員，特別留意幼兒健康情形，教導幼童出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人員互動頻繁場所、返家或進食前皆須確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟以肥皂正確勤洗手，並加強教導學童養成良好的個人衛生習慣，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。另外，應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並維持環境通風與清潔，降低疫情傳播風險。
疾管署再次強調，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。疾管署已製作腸病毒防治相關影片、海報及單張等衛教資料，歡迎民眾至疾管署全球資訊網下載運用及查詢相關資訊，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。