3月製造業景氣燈號轉亮綠燈　台經院示警留意中國產能過剩問題

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其中，電腦、電子產品及光學製品業方面，AI及雲端資料服務需求增溫，資通與視訊產品出口年增率創下史上新高，生產指數增速也有雙位數成長，推升需求面及原物料投入面指標。因此3月電腦、電子產品、光學製品業景氣燈號由綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。
若按季觀察，第1季平均信號值13.22分，較去年第4季11.48分增加1.74分，燈號也從代表低迷的黃藍燈，在第1季轉為持平的綠燈，顯示今年國內製造業表現將隨全球製造業景氣回溫而明顯改善
不過，台經院提醒，各產業復甦力道存在落差，因今年大型運動賽事如歐洲足球錦標賽、美洲盃足球賽、巴黎奧運等集中在6到8月舉行，觀賽熱潮加強視聽產品拉貨力道，廠商積極發展雲端監控及AI安防等產品，使得主要動能來自資通及視聽產品，傳產貨品表現優於去年同季，不過部分產品復甦力道仍偏薄弱。
展望未來，台經院表示，國際貨幣基金（IMF）大幅調高2024年美國經濟成長預測，由於消費支出依舊強勁，有助於美國製造業景氣回溫，進而帶動台灣出口。不過，中國方面，國內需求未回到疫情前水準，需求不振造成其部分產業產能過剩，經濟學人智庫（EIU）評估，鋼鐵、水泥、工程機械等產業所受衝擊較大，導致部分過剩產能轉向出口。
加上中國取消台灣部分石化原料等產品關稅減讓，未來擬取消機械、汽車零組件、紡織等貨品關稅減讓，國內部分傳產貨品可能面臨中國低價傾銷，或是中國產能開出後影響國內訂單等問題，進而拉長傳統製造業復甦時間。