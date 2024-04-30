台積電翻黑！台股終場反跌近百點、驚險守月線 5檔逆勢飆漲停
市場靜待美國聯準會最新利率決策，美股昨（29）日普遍收高，台股今（30）日開高走低，盤中最高來到20559點，終場台積電與聯發科壓盤，其中台積電由紅翻黑，終場跌5元，收在790元，大盤終場跌98點，收在20396點，跌幅0.4%，成交金額新台幣3575億元，驚險守住月線。昨日漲多的營建、航空與金融今日大多拉回，不過電動車零組件逆勢走高，有5檔飆漲停。
記者許家禎／台北報導
台股今日以20508點開出，早盤一度來到盤下，但隨後走高，最高來到20559點，不過終場由紅翻黑，跌近百點，跌98點，收在20396點，跌幅0.4%，成交金額新台幣3575億元。主要原因就是尾盤，台積電與聯發科壓盤，其中台積電由紅翻黑，終場跌5元，收在790元，聯發科也跌23元，收在992元，跌幅2.2%以上。
另外，鴻海也弱勢跌1.5%，世界先進、南亞科、英葉達跌1到2%。而昨日漲多的營建、航空與金融今日大多拉回，像是國建、國揚、太設跌7%，鄉林、中工跌5%，長榮與陽明跌逾1%，金融股中再保、新光金、元大金、玉山金跌1%上下。
不過，受惠中國官方批准特斯拉在中國推出自動輔助駕駛（FSD）服務，由於中國是特斯拉最大海外市場，因此消息一出激勵特斯拉股價29日勁揚超過15%，台廠電動車零組件也逆勢大漲，包括康普、美琪瑪、高力、長園科、怡利電全都飆上漲停鎖住，表現亮眼！