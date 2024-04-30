強制猥褻案疑有新事證！宥勝出庭後雙手合十不語 全案5／24宣判
藝人宥勝原先主打愛家形象，不過後續遭爆出涉嫌對女性襲胸、解內衣，依犯強制猥褻罪嫌起訴，3月26日出庭時宥勝認罪，但因涉騷擾證人企圖串供，險些被羈押，最終法官裁定8萬交保，全案原訂5月24日宣判，法官認為仍有需調查之處，提前裁定再開辯論並於今（30）日上午開庭，宥勝現身均雙手合十，面對媒體不發一語。
記者孫唯容／綜合報導
台灣爆發一系列MeToo事件，宥勝（王宥勝）也被多名女子在社群揭露曾遭宥勝在住家、車內性騷，雖然受害女子並未正式提告，但是案經民眾告發，北檢認定宥勝涉嫌闖入其中一名女性家中，實施襲胸、解內衣，涉犯強制猥褻。
全案經由台北地院在今年1月、3月開庭審理，原訂於5月24日一審進行宣判，不過3月26日開庭，宥勝結束庭訊走出法庭，立刻被法警帶進羈押人犯走道，證人指稱宥勝透過中間人接觸並提供答辯資料，檢方認為宥勝此舉不僅構成騷擾證人，更企圖串供，建請羈押，合議庭後來裁定宥勝以8萬元交保。
後續也傳出出被害人再遞狀陳報新案情，台北地院合議庭認為有再調查必要，今（30）日罕見加開一次辯論庭，庭訊僅約30分鐘，宥勝離開時神情黯然，依舊雙手合十不開口，迅速上車離開。