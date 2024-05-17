小黃司機久坐藏危機？ 中醫師提醒：兩方法幫助氣血改善
不少人都有工作久坐帶來身體不適的困擾，尤其是許多職業駕駛，像是小黃司機、貨車司機等，因為車內空間狹小加上固定的坐姿，都有「腰痛」、「腰痠」等共同困擾，長期下來不僅疲勞累積，甚至還會影響睡眠品質，形成一個惡性循環。
生活中心／綜合報導
根據統計，國人約有60%至80%的人，都曾經歷下背痛的困擾，翰鳴堂中醫師賴睿昕表示，腰痛的原因很多，可能是肌腱、韌帶過勞受損，而最常見的則是因姿勢不良、彎腰駝背，或是久坐使得肌肉變得緊繃，以及氣血循環差，導致腰部、背部的痠痛與不適，甚至影響了睡眠與休息。
對此，賴睿昕醫師建議，需長期久坐的職業駕駛像是小黃司機，除了可以訓練一下核心肌群，幫助姿勢矯正、改善骨盆前傾問題之外，也要定期下車休息伸展，讓肌肉張力平均分散各處，避免不當姿勢造成神經過度擠壓，導致腰背痠麻。
除了調整姿勢、伸展放鬆，從中醫的角度，賴睿昕醫師也建議可以透過一些中藥材來達到輔助效果，像是行氣散中常見的成分，活血的紅花、三七、乳香，搭配著行氣的陳皮、丁香，另外，腰部以下還會選用一些補腎的藥材，像是骨碎補、五加皮等，可以改善職業司機久坐氣血循環不好，所造成的身體問題。
賴睿昕醫師也分享臨床上遇到的實例，一名五十幾歲的小黃司機，來診時自訴腰痛、腿痛，且右腳會發麻，連開車都有點困難，觸診時也發現患者右側肌肉緊繃，治療上除了針對臀肌針灸外，也搭配行氣活血的行氣散，幫助解決他的狀況。
醫師提醒，小黃、貨車等職業司機，其實都有潛在的久坐危機，提醒民眾，可以透過多做伸展以及行氣散的補充，雙管齊下，找回健康的身體，一旦有明顯的不適感，也要及早就醫，千萬不要忽視身體發出的任何警訊。