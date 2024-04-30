富邦啦啦隊穿「限定皮衣戰袍」應援！球迷狂讚勝率100%：繼續連勝
中華職棒富邦悍將在上週末舉行「重裝戰將」主題日活動，而Fubon Angels啦啦隊的隊員們也都穿上YAMAHA贊助的「限定戰服」，連續兩天吸引了破6000名球迷入場觀看。啦啦隊成員們身穿性感黑色皮衣，搭配精彩的應援舞蹈，讓大票球迷們看了狂讚：「這件戰袍的勝率100%」、「宇宙最頂」。
記者洪生儒／綜合報導
富邦悍將在27日、28日於主場新莊棒球場迎戰味全龍，這一次推出本季的第三波主題活動「重裝戰將」，知名品牌YAMAHA也特別跨界贊助，讓富邦悍將啦啦隊Fubon Angels可以換上「限定戰袍」化身重機女郎。而從官方貼出的照片中可以看到，啦啦隊員們身穿黑色皮衣搭配短裙、網襪，在球場上帶來熱情活力的舞蹈，炒熱現場氣氛。
富邦悍將27日跟味全龍打延長賽到第11局，最後以林哲瑄的再見安打，拿下4比3獲勝。而28日則是在終場以2比1獲勝，拿下4連勝，讓球迷們看了都替球員們開心到不行，認為啦啦隊這一次的限定服裝真的是「幸運戰袍」。
不少粉絲看到富邦悍將官方貼出Fubon Angels「限定戰袍」的照片之後，都紛紛留言表示：「這件戰袍的勝率100%」、「進場確定不用額外收費嗎？」、「很賣力的應援，最終拿下四連勝！」、「宇宙最頂」、「恭喜富邦悍將隊再度拿下勝利，加油！繼續連勝」、「富邦加油繼續連勝下去」、「戰袍真的發揮功用啦！」。
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