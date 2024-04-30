五月天阿信開第一槍！為大巨蛋開唱發聲：如果收費很高我沒問題的
搖滾天團五月天為紀念出道25週年，舉辦「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，日前宣布重返北京鳥巢唱10場，台灣五迷期盼偶像也來台北大巨蛋開唱，但遠雄集團將辦在大巨蛋的演唱會抽成改為「無上限」，引發藝文團體不滿，公聽會上又僅說會回公司研議。對此，五月天阿信開第一槍發聲：「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想沒問題的！」
記者楊穎軒／綜合報導
今（30）日下午，阿信突然在IG發長文，指將近10年沒有在台北市內舉辦過大型巡演，每次都讓大家舟車勞頓往桃園跑，為粉絲感到心疼，但台北流行音樂中心、台北小巨蛋雖然都是很棒的場地，可惜真的無法完整呈現五月天目前的演唱會規模，「運動賽事很重要，而流行音樂也都努力，有時候看到日韓（演唱會）的水準，我想說，本土的幕後從業人員，真的一點也不差...」
跑遍全世界大型場館開唱的阿信，直說：「身為台北人，如果大巨蛋收費很高，我想也沒問題的，如果租金能夠回饋在市民身上，使用者付費，擁有者受惠，讓市民成為最大受益者，這是最好的了！」而交通、消防、疏散與安全，阿信相信監督者眾多，一定能找出完美的解決之道，「總之，先有安全，才能開唱，這是所有人的共識！」
最後，阿信感性地說：「台北，是一座低調而偉大的城市，身為台北出身，台北長大的我，有最多的回憶與故事，在這座城市，如果一生只有一場五月天，我相信，總有一天，我們能為台北人辦一場，能記得一輩子的演唱會，愛你們，我們約在近未來的台北見！」
大批五迷留言：「你真是滴水不漏地接住每一顆真心」、「桃園人很開心可以在桃園辦演唱會，但在台北辦也一樣支持，五月天在哪，我們就在哪」、「我哭死...你真的盡可能考慮到所有人的感受！」還有大陸人說：「希望你們挑戰台北大巨蛋的時候，我也能從上海飛到台灣參與這個盛事！而且，大巨蛋這個名字才符合五月天嘛！」
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