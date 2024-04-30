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鋒面來襲　黃偉哲提醒民眾嚴防致災性強降雨且勿往山區

▲新一波鋒面來襲，台南市長黃偉哲提醒民眾嚴防致災性強降雨且勿往山區活動。(圖／台南市政府提供)
▲新一波鋒面來襲，台南市長黃偉哲提醒民眾嚴防致災性強降雨且勿往山區活動。(圖／台南市政府提供)

記俊郭俊暉／台南報導

中央氣象署預報這週三（1日）、週四（2日）因鋒面通過，臺灣各地易出現短暫陣雨或雷雨，西半部地區尤其須留意短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生機率。台南市長黃偉哲今(30) 提醒民眾注意自身安全，非必要應避免前往山區活動。

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黃偉哲表示，為嚴防強降雨造成積淹水災情，已要求市府團隊及各區公所加強整備，請水利局與各區公所預先備妥砂包、防水擋板，視實際天氣情形投入運用，除供民眾領用，亦利緊急投入救災使用，並加強運用監視設備CCTV及淹水感測器落實警戒，迅速回傳災情資訊畫面，提升應變效率。

▲黃偉哲也特別要求工務局與環保局針對市區道路與地下道側溝清淤務必確實。(圖／台南市政府提供)
▲黃偉哲也特別要求工務局與環保局針對市區道路與地下道側溝清淤務必確實。(圖／台南市政府提供)
近期遭遇鋒面影響，天氣相當不穩定，近期已累積較多雨量，且餘震仍頻繁發生，為防範土石鬆動引發崩坍、落石，黃偉哲在「113年度臺南市防汛整備會議」時，特別要求工務局與環保局針對市區道路與地下道側溝清淤務必確實，並 建議民眾外出前可運用「台南水情即時通」手機APP，或至中央氣象署查詢雷達回波參考天候概況規劃行程。

▲針對這波梅雨鋒面來襲，台南市府團隊及各區公所提升整備，確保車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施能正常運作。(圖／台南市政府提供)
▲針對這波梅雨鋒面來襲，台南市府團隊及各區公所提升整備，確保車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施能正常運作。(圖／台南市政府提供)


▲台南市府請水利局與各區公所預先備妥砂包、防水擋板，視實際天氣情形投入運用，除供民眾領用，亦利緊急投入救災使用，仁德二行社區防水擋板防汛。(圖／台南市政府提供)整備
▲台南市府請水利局與各區公所預先備妥砂包、防水擋板，視實際天氣情形投入運用，除供民眾領用，亦利緊急投入救災使用，仁德二行社區防水擋板防汛整備。(圖／台南市政府提供)
秘書長兼災防辦主任方進呈強調，這波梅雨鋒面來襲，除要求市府團隊及各區公所提升整備，確保車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施能正常運作，加強區排與側溝清疏，落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞等清淤作業，針對淹水潛勢區預先配置防水擋板與砂包，並請橋梁道路、建築工程等重大工程廠商自主檢查加強防災整備，全方位落實各項防汛整備工作。

災防辦執行秘書王雅禾認為，鋒面影響期間，除應防範強降雨外，空曠地區應留意伴隨的強陣風，海上船隻與沿海作業請特別當心風浪，注意海上作業安全。

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