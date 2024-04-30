你是台中派還是台南派？盧秀燕：世界第一杯珍奶在台中
台灣珍奶聞名國際，關於發源地，一直有台中、台南兩派主張。繼台南出身的副總統賴清日前宣佈從此珍奶只喝低糖，台中市長盧秀燕也不落人後，選擇在4月30日世界珍奶日的今天發片，她手拿珍奶杯，腳穿珍奶襪，還不忘強調「世界第一杯珍奶在台中！」臉書影片中盧秀燕拿著環保杯，咕嚕咕嚕大口喝珍奶，表情俏皮。幕僚透露，盧秀燕喝的是3分微糖，至於愛店是哪家，答案是「台中的都好喝」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今天在臉書宣傳世界珍奶日，只見她手裡的環保杯珍奶，突然變成顏色繽紛的珍奶襪，接著又變回珍奶！她大口喝著，突然喊出「好襪」、「珍酷」，下一秒珍奶襪到了她腳上，搭配亮黑色皮鞋相當搶眼。盧秀燕滿足的說「珍喜歡、珍好看、珍有愛」，主題回到國際珍奶日，也傳遞著甜甜的幸福味。
盧秀燕說，台中作為珍珠奶茶發源地，她感到非常榮幸，更要感謝天主教瑪利亞基金會與春水堂合作推出「珍奶襪」。她表示來一杯珍奶，心裡比嘴更甜，還提醒大家別忘了自備環保杯愛地球。
盧秀燕也在市政會議中強調，世界第一杯珍奶在台中！今天是世界珍奶日，作為珍珠奶茶發源地，台中市與這節日關係密切。天主教瑪利亞基金會專門為身障弱勢朋友服務，為慶祝此節日與春水堂合作，以身障朋友的藝術創作推出「珍奶襪」，她特別應景秀出珍奶襪，力讚襪子樣式可愛，呼籲市民朋友一起投入採購行列，銷售所得幫助身障弱勢朋友。