「賴皮寮」賴掉了？羅智強批國土署開後門：賴清德展現低道德標準
準總統賴清德位於新北市萬里區的老家被質疑是違建，不過國土署日前開會，擬比照泰雅原住民族特定區計畫處理，民國106年5月16日前的建築，可變更編定為建築用地。對此，國民黨立委羅智強狠酸，「賴皮寮」違建果然要賴掉了，國土署為即將上任的賴清德送上大禮。
記者王德蓉／綜合報導
羅智強今（30）日在臉書指出，國土署研擬比照原住民特定區域土地變更方式，讓位於廢棄礦業用地的「賴皮寮」就地合法，為即將上任的賴清德送上大禮。國土署於2019年公告實施「北泰雅原住民族特定區域計畫」，讓鎮西堡及司馬庫斯部落可變更地目，既有建物可就地合法。新北市的廢棄礦區土地全國最多，將近300公頃。自2019年起連續3年向中央反映，希望能通盤檢討廢礦區居住權益議題。
羅智強表示，長期以來，民進黨政府對廢棄礦區土地問題放任不管，賴清德萬里老家違建問題爆發，才因人設事，要比照原住民特定區域土地，可由地方政府變更為建築用地。如新北市議員江怡臻質疑，賴清德不是原住民，萬里老家也不在原鄉，國土署竟拉原民救援賴清德，替「賴皮寮」解套，離譜至極。
羅智強說，賴清德堅持不肯拆違建，選前稱要將萬里老家公益信託，選後卻說經估價只值17萬，「價值太低、無人可以承作」。事實是，17萬元為課稅的房屋評定現值，根本不是市價。為保「賴皮寮」，賴清德公然欺騙大眾，混淆視聽。
羅智強批，「賴皮寮」未依法財產申報，監察院卻裝死不查。國土署再開後門，要以通案掩護個案，讓「賴皮寮」就地合法。「賴清德還沒上任，就向大眾展現，他的政治道德標準有多低。」