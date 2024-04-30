《淚之女王》朴成焄自爆壞到被大媽打！洩金智媛私下「真實性格」
熱播韓劇《淚之女王》先前完美收官，討論度沸騰到最高點，其中飾演反派的朴成焄讓觀眾氣到牙癢癢，先前他在《黑暗榮耀》飾演全宰寯，表現也令人印象深刻，幾乎已經是惡人擔當，也因此讓他感到困擾，還曾在出去吃飯時被入戲深的大媽打。
記者吳昕蓓／綜合報導
朴成焄私下的個性幽默有趣，和戲劇中狡猾心機的模樣截然不同，日前他登上談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，也立刻被主持人劉在錫虧：「你演得太壞了啦！」他也談到《淚之女王》熱播帶來的困擾，坦言雖然該劇受到很多人喜愛，他也卻也因此被很多觀眾討厭。
朴成焄十分煩惱，常有人會對他說：「快滾開」、「來跟我較量一下呀！」，最近到餐廳去吃飯，甚至碰到太入戲的大媽怒斥他：「你幹嘛要這樣！？放過他們兩個人啦（指金智媛、金秀賢）！」並不斷拍打朴成焄的背部，讓他很無奈，朴成焄也透露，金智媛給人一種班長的感覺，他還曾推薦金秀賢下載運勢APP，演員們私下的感情融洽。
朴成焄直言自己其實很膽心，在退伍前都是開著燈睡覺，就是怕會有鬼跑出來，對於外傳他是富二代，朴成焄也解釋，家裡有段時間過得很窮困，只能住在《寄生上流》電影裡的半地下室中，當時高中同學約一起去吃漢堡，他卻沒錢只能坐在樓梯等大家。
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