「獨角獸」Elly De La Cruz成聯盟123年來第一人！單月繳8轟17盜

辛辛那提紅人大物新秀Elly De La Cruz，在今（30）日對上聖地牙哥教士的比賽中，首局就掃出全壘打，飛行距離達到443英呎，這支全壘打也是Elly De La Cruz4月份的第8轟，此外在4月份Elly De La Cruz還跑出17次盜壘，根據MLB數據專家Sarah Langs指出，Elly De La Cruz成為大聯盟123年以來首位在單月繳出8轟、17盜的選手，開季至今Elly De La Cruz繳出2成80打擊率、共8轟19盜，OPS整體攻擊指數來到0.980。
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身高196公分的Elly De La Cruz是大聯盟史上最高的游擊手，雖身材高大，但一點也不影響他的運動能力，在當初的球探報告中，他的力量、跑速、臂力都被球探評價是水準以上的60分，跑攻守全能外，Elly De La Cruz還有雙打優勢，在還沒登上大聯盟時，就被譽為是百年難得一見的「超級獨角獸」。
在美國2023年7月7號，Elly De La Cruz迎來大聯盟首秀，在第1個打席選到保送，而第2個打席Elly De La Cruz就敲出大聯盟首安，擊球初速來到恐怖的112英里，同時這1球也成為紅人隊2023年擊球初速最快的1球。
今年開季Elly De La Cruz維持新人年的火熱手感，在4月份敲出8轟，跑出17次盜壘，根據「Statcast」顯示 Elly De La Cruz今年跑速來到每秒29.8英尺，是大聯盟頂尖的跑者，平均擊球初速也從去年的91.2英里上漲到93.8英里。
各項數據都顯示Elly De La Cruz還在持續進化，在成為大聯盟歷史首位在單月份繳出「8轟、17盜」後，Elly De La Cruz似乎也證明了，自己就是那百年難得一見的奇才。