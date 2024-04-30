華航空服員「酒醉」大鬧小港機場！遭拒載狂盧 航警出動結束鬧劇
華航一名空服員休假期間，高雄小港機場喝酒醉大鬧機場，登機後在機艙內鬧事，國泰航空機長拒載該空姐與其男友，害得航班延誤，豈料兩人不願離開管制區，最終驚動航警出面結束鬧劇。對此，華航表示，已聯繫該名員工了解狀況並提醒應遵照相關規定；對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。
記者孫唯容／綜合報導
據悉，4月28日上午，賴姓空服員與男友到高雄機場搭乘國泰航空班機飛往香港，該航班原定10時50分旅客登機、11時20分起飛，豈料兩人在登機前飲酒，導致行為失常，登機後在機艙內有影響飛航秩序的脫序行為，被機長拒載被請下飛機，兩人在22號登機門與航空公司人員爭執，遲遲不願離開管制區。
航警派出2名警備隊員上機，嚴正告知相關規定與約束脫序行為，並陪同航空公司與2名旅客辦理退關，最終花了50分鐘才結束鬧劇一場。航警局高雄分局指出，飲酒後於機上鬧事，可依民用航空法第119之2條第2款「使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰」裁罰。
後續也有網友將事發影片PO上threads平台，該名空服員結果登機前喝醉，在機艙內鬧事開罵不雅字眼，最後被請下飛機，還不願離開管制區，鬧到航警來了還說要打給立委，還有現場聽到男子不斷跳針詢問處理人員「我看起來有喝醉嗎」、「我有很盧小小嗎」，讓網友怒批「自己是空服員還敢上機鬧事，真是開我眼界。」