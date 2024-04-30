125萬股民看過來！00878發大紅包　Q2配息史上最高0.51元

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據集保之前統計，00878為12歲以下兒童、學生族、上班族及家庭主婦的存股第一首選，00878也是親子理財的首選，堪稱為爸媽留給孩子的傳家寶。另外，證交所統計，00878為3月定期定額交易戶數排名第一的ETF，且連續37個月定期定額戶數只增不減。
00878特色為具抗跌追漲特性，2022年股債大空頭，台股大盤指數跌幅-18.7%，00878追蹤指數僅有-8.8%，明顯「抗跌」，2023股市大多頭時，台股大盤指數上漲31.5%，00878追蹤指數有47.8%的好成績。
根據官網顯示，00878追蹤「MSCI臺灣永續高股息指數」，嚴選30檔ESG表現優異的台股資優生。加總過去三年獲利穩、高股息、市值大的才有機會納入成份股，且杜絕景氣循環股，因此號稱不會發生配息忽高忽低的狀況，能穩定配發優質股息。
另外，成份股上，00878產業布局以2成的金融股作底，搭配半導體AI等產業助攻，不單押某支個股，可掌握產業輪動行情，也能抵禦產業波動，適合長期持有，與市場上多檔成分股重疊度高的高股息ETF有所區隔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。