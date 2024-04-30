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125萬股民看過來！00878發大紅包　Q2配息史上最高0.51元

▲擁有125萬股民國泰永續高股息（00878）公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高。（圖／NOWnews 資料照片）
▲擁有125萬股民國泰永續高股息（00878）公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

擁有125萬股民國泰永續高股息（00878）公告本季預估配息金額為0.51元，換算年化配息率逾9%，創基金成立以來最高。00878為台灣首檔百萬受益人台股ETF，集保數據顯示，00878最新受益人數124.8萬人（截至4月26日）為全台ETF第一大，受益人數僅次於中鋼。本次參與配息最後申購日為5月16日、除息交易日為5月17日，配息發放日6月13日。

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依照過去00878配息水準來看，配息金額有逐漸向上成長的趨勢，如2023年2月、5月配息0.27元，同年8月與11月0.35元，今年2月配息0.4元，5月又即將配息0.51元，且成立以來100%填息，近4季平均填息天數僅4.5天。

根據集保之前統計，00878為12歲以下兒童、學生族、上班族及家庭主婦的存股第一首選，00878也是親子理財的首選，堪稱為爸媽留給孩子的傳家寶。另外，證交所統計，00878為3月定期定額交易戶數排名第一的ETF，且連續37個月定期定額戶數只增不減。

00878特色為具抗跌追漲特性，2022年股債大空頭，台股大盤指數跌幅-18.7%，00878追蹤指數僅有-8.8%，明顯「抗跌」，2023股市大多頭時，台股大盤指數上漲31.5%，00878追蹤指數有47.8%的好成績。

根據官網顯示，00878追蹤「MSCI臺灣永續高股息指數」，嚴選30檔ESG表現優異的台股資優生。加總過去三年獲利穩、高股息、市值大的才有機會納入成份股，且杜絕景氣循環股，因此號稱不會發生配息忽高忽低的狀況，能穩定配發優質股息。

另外，成份股上，00878產業布局以2成的金融股作底，搭配半導體AI等產業助攻，不單押某支個股，可掌握產業輪動行情，也能抵禦產業波動，適合長期持有，與市場上多檔成分股重疊度高的高股息ETF有所區隔。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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