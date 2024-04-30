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沒換到0.20字頭飲恨！日圓換匯要再等嗎？ 專家建議可先換6、7成

▲日圓兌美元貶破160後又急升，今（30）日才又回貶快到157，日圓現鈔換匯價也從0.20字頭回到0.211元，專家建議目前仍在相對低點，上半年有出國換匯需求，還是可以先換個6、7成。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌美元貶破160後又急升，今（30）日才又回貶快到157，日圓現鈔換匯價也從0.20字頭回到0.211元，專家建議目前仍在相對低點，上半年有出國換匯需求，還是可以先換個6、7成。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日圓兌美元一度貶破160價位，日圓兌新台幣換匯價也一度見到「0.20字頭」，來到0.2078元，但很快日圓急升至154價位，換匯價也重返「0.21字頭」，今（30）日在日圓再貶及新台幣升值之下，台灣銀行日圓現鈔賣出價收0.211元，也讓沒換到「0.20字頭」的哈日族飲恨，不知是否要再等看看？外匯專家認為，由於本周四美國聯準會（Fed）將公布利率決策，加上目前看來日本央行底線可能就是在160，建議這時日幣換匯仍在相對低點，上半年有出國換匯需求，現在仍可以多換一點，沒法等的人換到6、7成也沒關係，若是下半年才有出國換匯需求，可先觀望一下，先換2、3成就好。

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日本央行3月下旬結束「負利率」政策，啟動17年來首次升息，但在美元持續走強下，日圓不升反貶，上周日本央行再宣布政策利率按兵不動，加上市場預期美國將延後降息，美元指數一度升破106，目前拉回至105.8附近震盪，主要觀望美國明日將召開的利率決策會議，也牽動接下來美元走勢。

只是，美國利率決策還沒公布，日圓兌美元持續破底，昨日更貶破160價位，下探160.03再創34年新低價，日圓兌新台幣換匯價也出現「0.20字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價昨日一度見到0.2078元，但隨著日圓跌深反彈，從160又急速回升至154.51價位，昨日中午過後，日圓換匯價也回到「0.21字頭」，昨日台銀日幣現鈔賣出價收在0.2127元。

今日日圓又重啟貶勢，一度下探156.99兌1美元，新台幣兌美元則續升，終場小升1.6分收32.542元，也使得日圓換匯價一度來到0.2108元，終場收0.211元。不過，對於沒換到「0.20字頭」的人可能會覺得很可惜，不知日圓是否還會再貶？還會見到「0.20字頭」嗎？

外匯專家李其展今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，日圓兌美元目前看起來日本央行的底線很可能就是160，只是日圓昨日並沒站穩154，最後收在155價位，短線日圓兌美元可能在155至160震盪，除非升破155，即日圓兌美元站穩154，日圓貶勢可能就會先暫停。

此外，由於本周四美國聯準會也將公布利率決策，勢必牽動美元後勢表現，因此，李其展建議，若上半年5、6月有出國換匯需求，目前日圓換匯價仍相對低點，現在可以多換一些沒關係，不能等的人可先換6、7成，等5月底6月再全部換完。

若是下半年7、8月，甚至聖誕節才有出國換匯需求，他建議現在可換2、3成，先觀望一下，畢竟台股表現還不錯，新台幣兌美元有點貶過頭，若新台幣升回來，日圓就會變便宜，有機會再買一些。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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