5月報稅季到了！「12間銀行」信用卡繳稅優惠出爐　回饋一次看懂

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刷中國信託信用卡（含簽帳金融卡）繳稅，不但免手續費，使用台灣Pay綁中國信託信用卡，掃描稅單上QR Code繳稅，還能參加韓國旅遊金抽獎活動。
🟡國泰世華銀行
1.刷國泰世華信用卡繳綜合所得稅，單筆金額滿3000元（含）以上，即可申請「6期0利率分期」；單筆金額滿100萬元（含）以上，即可申請「12期0利率分期」。
※另外提供18及24期付費分期，每期利率0.5%。
2.財富管理VIP刷國泰世華信用卡繳綜合所得稅，單筆滿30萬元（含）以上，享繳稅金額0.38%小樹點（信用卡）回饋；單筆滿100萬元（含）以上，享繳稅金額0.4%小樹點（信用卡）回饋。
※本活動每正卡戶回饋上限10萬點。
※本活動不含商務卡。
※本活動僅適用於透過財政部繳稅服務平台（含網路、QR Code及電話語音）繳綜所稅，恕不適用於便利商店或稅捐稽徵機關臨櫃刷卡繳交者。
🟡玉山銀行
刷玉山信用卡綁定全支付繳綜合所得稅，不限金額，最高享0.5%全點回饋（每全支付會員回饋上限500點，活動贈點總限量250萬點）；此外，全支付再加碼0.5%回饋（每全支付會員回饋上限500點，活動贈點總限量250萬點），因此最高享1%回饋。
🟡永豐銀行
1.旗下尊榮理財會員刷任一永豐卡繳稅，可任選刷卡金回饋或12期0利率優惠，「永傳」會員享最高回饋0.38%（上限25萬元）、「永富」會員享最高0.25%（上限5萬元）、今年首次加入「永聚」會員享最高0.15%（上限5000元）刷卡金。
2.全卡友繳稅刷滿1000元享單筆分期優惠年利率4%，付費分期新戶登錄且分期金額達指定門檻，最高回饋500元刷卡金。刷指定卡別「永傳世界卡」或「永富世界卡」繳稅最高回饋25萬元刷卡金，登錄名額無上限；幣倍卡享最高回饋0.15%刷卡金；LINE Pay回饋神卡「永豐DAWAY卡」6期0利率。
3.首次登入數位帳戶「大戶DAWHO App」，並以任一永豐信用卡成功繳納任一筆房屋稅、綜合所得稅，合計超過8000元台幣，可抽最高7萬88元日圓旅遊金；同時成為永豐DAWAY卡或DAWHO現金回饋卡新卡友，加碼抽機場接送券；兼具各項繳費、稅及多樣化信用卡管理功能的「大咖DACARD App」，去年繳稅總筆數較前（2022）年同期成長逾2倍，今年搭配上述大戶新戶繳稅活動，再加抽旅遊金1200日圓。
🟡新光銀行
刷新光銀行信用卡繳綜合所得稅，不限金額享200元現金回饋，但僅限限透過Paytax財政部電子申報繳稅服務網繳納。
設定OU數位存款帳戶自動扣繳新光信用卡費，或完成繳納牌照稅及綜所稅，加碼抽iPhone 15 Pro 128GB等多項大禮。
🟡台新銀行
1.刷台新卡繳交綜所稅／房屋稅，單筆滿10萬元可享免手續費，單筆滿2萬元可分12期0利率、單筆滿1000元可分3、6期0利率，另外也提供12、18期付費分期，每期利率3.88%。
2.信用卡新戶繳房屋稅或綜所稅且一次付清，並完成一般消費達1000元，則可享10%刷卡金。
活動期間，刷台新信用卡繳「綜所稅/房屋稅」
3.登入Richart Life APP領取「繳稅刷台新信用卡，領券抽1萬點」優惠券，即享台新Point 10,000點抽獎機會乙次（1點等於1元，可折抵帳單，抽出5名）。
4.透過行動銀行APP刷台新信用卡繳「綜所稅」，即可享2% LINE POINTS， 加碼再抽稅單金額50% LINE POINTS；設定台新帳戶退稅（不含Richart帳戶），且確實獲得國稅局退稅者，可領取活動登錄券享2% LINE POINTS。
🟡臺灣企銀
1.房屋稅／牌照稅繳稅活動：
綁定臺灣企銀「Hokii數位存款帳戶」繳納之客戶，即可回饋1,000點台灣Pay紅利點數；綁定「一般帳戶/金融卡」繳納之客戶，即可回饋500點台灣Pay紅利點數（牌照稅已額滿）。
※「Hokii數位存款帳戶」總回饋筆數上限5000筆，並以身分證ID歸戶，每一戶以繳納3筆為限。
※「一般帳戶/金融卡」總回饋筆數上限5000筆，並以ID歸戶，每一戶以繳納3筆為限。
2.所得稅繳稅活動：
綁定臺灣企銀「Hokii數位存款帳戶」繳納之客戶，即可回饋150元現金回饋；綁定「一般帳戶/金融卡」繳納之客戶，即可回饋100元現金回饋。
綁定「Hokii數位存款帳戶」繳納綜合所得稅達1000元（含）以上，並於繳納前（含當日）具「Hokii數位會員」身分，即可再加碼200元現金回饋。
※「Hokii數位存款帳戶」及「一般帳戶/金融卡」總回饋筆數上限3000筆，如達回饋總筆數上限時，即停止回饋，並公告於臺灣企銀官網。
※「Hokii數位存款帳戶」繳納綜合所得稅達1000元（含）以上，並於繳納前（含當日）具「Hokii數位會員」身分，總回饋筆數上限2,000筆。
※以「Hokii數位存款帳戶/一般帳戶/金融卡」繳納綜合所得稅之客戶僅限回饋一筆，並以ID歸戶，以第一筆繳納金額計算。
🟡元大銀行
刷元大信用卡繳綜合所得稅，並於永久信用額度內刷卡繳納，可不限金額享免手續費優惠；單筆滿1000元以上享3期0利率優惠，「元大富貴無限卡」、「元大鑽金智富卡」、「元大證券聯名卡」享3期、6期0利率優惠，元大鑽金智富卡之鑽石會員、翡翠會員及證券聯名卡之鑽石會員、翡翠會員可享3期、6期、12期0利率優惠。
🟡聯邦銀行
1.透由Paytax財政部網路繳稅平台（網路、電話語音）刷聯邦信用卡繳綜所稅 （不含便利超商代收、公務機關臨櫃繳費及第三方支付繳稅），不限金額免手續費。5月1日至11日，限量前5000名單筆滿6000元享7-11中杯美式乙杯。
分期單筆滿6000元登錄享3期0利率，單筆滿20000元登錄享3、6期0利率。登錄享聯邦紅利折抵稅款100%
2.聯邦LINE Bank聯名卡專屬：刷聯邦LINE Bank聯名卡繳綜所稅，一次付清登錄可享6月國內一般消費最高2.3%回饋（含原國內一般消費2%回饋無上限；0.3%加碼回饋，每戶上限5000元，限量登錄1萬名）
單筆滿6000元登錄享3、6、12期0利率。
3.聯邦財富管理客戶專屬：聯邦財富管理客戶刷聯邦卡不限卡別繳綜所稅，單筆滿10萬元享繳稅金額0.1%現金回饋（免登錄，每戶最高回饋1萬元，可與分期活動同享）。
🟡土地銀行
使用「土銀行動Pay」或「台灣行動支付APP」綁定土地銀行信用卡或金融卡，且以該信用卡或金融卡進行「台灣Pay」掃碼繳稅之用戶，於活動期間成功掃碼繳納綜合所得稅，信用卡每筆成功之交易送刷卡金100元台幣，金融卡每筆成功之交易送「台灣Pay」金融卡紅利點數1000點（等值100元）。
※每一用戶係以身分證統一編號歸戶，信用卡及金融卡分別計算回饋筆數，回饋上限各1筆，即每一用戶最高可享回饋2筆。
※信用卡總回饋上限3500筆及金融卡總回饋上限6500筆，額滿為止。
🟡合作金庫
1.合庫信用卡繳納綜所稅免收繳納手續費，新增一筆一般消費，並於合庫APP完成登錄者（限量1萬名），可享最高0.39%現金回饋。
金鑽卡：享稅款0.39%現金回饋，上限10萬元（分三個月分批入帳，每月回饋0.13%現金回饋）
世界卡、漢來世界卡、無限卡：享稅款0.36%現金回饋，上限10萬元（分三個月分批入帳，每月回饋0.12%現金回饋）
一般卡（非上述頂級卡）：享稅款0.18%現金回饋，上限3萬元（分三個月分批入帳，每月回饋0.06%現金回饋）
2.APP分期好EASY：單筆滿3000元可申請分期，皆免收分期手續費。分期3、6、9期0利率，12期5%利率。
3.以台灣Pay（含合庫ePay）掃碼繳納綜所稅且金額達3000元以上者，可獲100元超商電子禮券，再享好禮抽獎。
🟡星展銀行
刷星展銀行卡繳稅享免手續費，並提供3、6、12、18、24、30期的分期繳款服務。