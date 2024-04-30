公務員背鍋？京華城、北士科案延燒　民眾黨批蔣市府放任政治惡鬥

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陳宥丞強調，對沒公開資料，藍綠議員進行超譯，民眾黨公布最近一直討論流標後的諮詢會議備忘錄，14場完全公開透明，「請問蔣市府難道要繼續配合演出？當有議員質疑公務員偽造文書，蔣為何這麼chill？是要繼續拉柯當『柯維拉』？作為繼續執政不力的藉口跟理由？」北市府已面臨缺工問題，壓力很大，想不到外部潑糞水，長官不只沒澄清，還放任側翼、議員不當操作，呼籲蔣市府勇敢一點，比照重大議題成立澄清專區，應捍衛市民權益、公務員清白，市府責無旁貸，請蔣市府硬起來。
市議員黃瀞瑩則表示，民進黨議員簡舒培曾指控北市府過去柯執政對某些特定廠商的建議照單全收，但若去撥空認真看一下會議紀錄，新光確實曾提到，若T16、T17、T18三塊基地分開招商，公司表示要進一步研商，絕非像是簡舒培所說的照單全收，她質疑這些白紙黑字寫的東西，市議員是哪裡看不懂？哪些地方需要市府解釋？
黃瀞瑩表示，很遺憾他們是議員身份坐在這，但北市府發言人、台北市長還在自己辦公室chill，若蔣萬安認為北士科是你未來重視的案子，投資人也是北市府重要夥伴，卻放任這種抹黑方式打擊想一起努力的夥伴。
黃瀞瑩也指出，簡舒培說新光提議要下修權利金，但只要一看會議紀錄就可以知道，不止新光，還有其他公司，如鴻華先進也提出希望下修權利金，她質疑議員的心態是什麼？質疑蔣市府是否提供資料給議員左手打右手、玩兩面手法？
吳怡萱抨擊，國民黨北市議員游淑慧稱柯文哲跟「威京小沈」很麻吉，「請問京華城的威京小沈過去跟國民黨的淵源，相信游淑慧不會不知道，不要用影射方式來欺負柯文哲、亂貼標籤！」若議員認為有問題，政風處可以馬上調查，為什麼不去問？目前只看到蔣市府非常chill玩兩面手法，一邊放任議員不斷攻擊前朝，另一方面又把資料掩蓋，試圖以假亂真抹黑前朝，讓基層公務員疲於奔命，議員調資料出來，卻用錯誤資訊告訴社會大眾，為何要讓公務員背負這些罪名？