小S突自責發文「算什麼稱職的母親」 親揭背後原因：哭了
小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年育有3女，日前有知情人士爆料大女兒Elly（許曦文）申請上美國名校，預計今年赴美留學，小S也對此證實確有此事。不過小S在昨（29）日時突然在臉書發文自責，哭喊：「我這算什麼稱職的母親！」接著又再發文大讚《排球少年劇場版》很好看，讓她看完都哭了，讓不少粉絲啼笑皆非。
記者張一笙／綜合報導
小S昨日在臉書上突然發文，並曬出一張嘴角微微嘟起的照片，看起來十分柔弱可憐。不過有粉絲發現小S在文中寫下：「這算什麼稱職的母親和巨星？我竟然還沒看排球少年劇場版！」前後的反差讓粉絲們感到小S十分無厘頭。
過了一會兒，小S又再度發文，曬出自己高高跳起疑似在打排球的照片，並且幽默地寫下：「不管你幾公分，跳吧！但跳完之後我應該就回家躺著吧！」並且大讚《排球少年劇場版》十分好看，讓她看完以後哭了。
小S的貼文Po出以後，不少粉絲留言笑說：「好熱血喔」、「跳起來，離開地球表面」、「會閃到腰嗎？」、「高手般的殺球」、「真的熱血好看，看完就很想打排球！」
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