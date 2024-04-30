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小S突自責發文「算什麼稱職的母親」　親揭背後原因：哭了

▲小S突然發文自責自己「算什麼稱職的母親」，親自揭露背後原因，讓不少粉絲啼笑皆非。（圖／翻攝自小Su臉書）
▲小S突然發文自責自己「算什麼稱職的母親」，親自揭露背後原因，讓不少粉絲啼笑皆非。（圖／翻攝自小Su臉書）

記者張一笙／綜合報導

小S（徐熙娣）與老公許雅鈞結婚多年育有3女，日前有知情人士爆料大女兒Elly（許曦文）申請上美國名校，預計今年赴美留學，小S也對此證實確有此事。不過小S在昨（29）日時突然在臉書發文自責，哭喊：「我這算什麼稱職的母親！」接著又再發文大讚《排球少年劇場版》很好看，讓她看完都哭了，讓不少粉絲啼笑皆非。

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▲小S（右）與老公許雅鈞（左）2人育有3女。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S（右）與老公許雅鈞（左）2人育有3女。（圖／翻攝自小S臉書）
小S昨日在臉書上突然發文，並曬出一張嘴角微微嘟起的照片，看起來十分柔弱可憐。不過有粉絲發現小S在文中寫下：「這算什麼稱職的母親和巨星？我竟然還沒看排球少年劇場版！」前後的反差讓粉絲們感到小S十分無厘頭。

▲小S再度發文，大讚《排球少年劇場版》很好看，讓不少粉絲啼笑皆非。（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S再度發文，大讚《排球少年劇場版》很好看，前後反差讓不少粉絲感到十分有趣。（圖／翻攝自小S臉書）
過了一會兒，小S又再度發文，曬出自己高高跳起疑似在打排球的照片，並且幽默地寫下：「不管你幾公分，跳吧！但跳完之後我應該就回家躺著吧！」並且大讚《排球少年劇場版》十分好看，讓她看完以後哭了。

▲小S喜歡邊做菜邊喝酒放鬆，讓心情非常愉悅，有時候3個女兒不聽話，也會喝酒緩和情緒。（圖／小S臉書）
▲小S的前後反差，讓不少粉絲啼笑皆非。（圖／翻攝自小S臉書）
小S的貼文Po出以後，不少粉絲留言笑說：「好熱血喔」、「跳起來，離開地球表面」、「會閃到腰嗎？」、「高手般的殺球」、「真的熱血好看，看完就很想打排球！」

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