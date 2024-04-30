高嘉瑜入閣或備戰2026？郭正亮驚吐4字：要看這人的膽識

立院凍漲電價表決通過！行政院表達遺憾：仍將依法執行電價調漲

▲對於藍營於立院提案「凍漲電價」表決通過，行政院發言人林子倫強調此次電價調整依法完成相關審議機制，政府遵守電價審議結果並予執行。（圖／行政院提供）
▲對於藍營於立院提案「凍漲電價」表決通過，行政院發言人林子倫強調此次電價調整依法完成相關審議機制，政府遵守電價審議結果並予執行。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

立法院今（30）日針對「停止調漲電價並檢討能源政策」進行朝野協商未果，緊接著在院會上演表決大戰，針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」進行投票，表決通過此案。對此行政院回應，對於立院決議表達遺憾之意，強調此次電價調整依《電業法》等完成相關審議機制，「政府依法須遵守電價審議結果並予執行。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院院會今日上演表決大戰，針對國民黨提案「停止調漲電價並檢討能源政策」進行投票，表決結果出爐，出席109人、贊成59人、反對50人，表決通過此案。

對此行政院發言人林子倫表示，維持台灣能源供應穩定應是不分朝野的共同盼望，對於立法院今日所做相關決議，行政院表達遺憾之意。同時，此次電價調整依《電業法》等法律完成相關審議機制，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。另一方面，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。

林子倫指出，行政院及立法院同屬憲法規範下的憲政機關，應謹守權力分立及責任政治等民主憲政原則。同時，國家能源供應及價格審議應屬行政權重要一環，對於立法院今日所做決議，行政院表達遺憾之意。

林子倫表示，過去國際經歷百年大疫及烏俄戰爭等各種波動，國際能源價格皆大幅調漲，使得台電在過去幾年來面臨龐大壓力及虧損。為維持台電公司永續經營，以確保台灣在能源供應、經濟發展、民生及國家安全等各面向之穩定發展，電價調整實為不得不然之措施。

林子倫表示，經歷屆政府及國會共同討論決議，《電業法》第49條及其子法已明確規範電價審議及核定之法定機制，此次電價調整經過工商團體、消費者團體、學者專家及政府代表組成的電價審議會依法討論及共同決策後，才做出相關決議，並非行政部門單一決策，政府依法須遵守電價審議結果並予執行。同時，政府及各部會也將持續積極透過各項政策手段，使電價調整對國人之影響降到最低。

立院表決大戰！國民黨提案民眾黨助拳　「凍漲電價」表決贏了

影／傅崐萁嗆「把立院當養老院」　柯建銘：講話差不多一點！　　

評2026百里侯之爭　郭國文：藍營不是謝龍介最強！

打臉傅崐萁！陸海警嗆海巡　陳建仁：若要春暖花開、就別陰晴不定

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞