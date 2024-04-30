高雄再增1例本土登革熱！南部病媒蚊指數上升　全台累計163例

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疾管署說明，鄰近的東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼、新加坡及寮國近期疫情上升，泰國疫情處上下波動，越南及柬埔寨疫情持平；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近595萬例，以南美洲巴西近496萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。
疾管署表示，近期受鋒面影響，全台天氣不穩定，各地均有降雨機會，呼籲民眾落實 「巡、倒、清、刷」，雨後務必檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。
疾管署提醒，目前登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，且國內仍有本土登革熱病例發生，請民眾持續配合政府執行防治工作，以降低社區傳播風險。疾管署特別呼籲曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象(如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者)，及具有流行區活動史民眾，留意自身健康狀況。
疾管署強調，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也籲請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。