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高雄再增1例本土登革熱！南部病媒蚊指數上升　全台累計163例

▲防治本土登革熱疫情，新北市政提醒民眾府落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生。（圖 ／新北市政府衛生局提供）
▲防治本土登革熱疫情，新北市政提醒民眾府落實「巡、倒、清、刷」，減少病媒蚊孳生。（圖 ／新北市政府衛生局提供）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（30）日表示，國內上週(4/23-4/29)新增1例登革熱本土病例，居住於高雄市，衛生單位已進行相關防治工作，並加強對當地民眾衛教宣導，國內近期天氣適合病媒蚊生長及活動，且監測資料顯示南部縣市病媒蚊指數呈上升趨勢，請民眾務必澈底清除家戶環境積水，斷絕病媒蚊繁殖機會，並做好個人防蚊措施。

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依據疾管署統計，今(2024)年截至4月29日累計163例本土登革熱確診病例，分布高雄市134例、台南市19例、屏東縣9例及嘉義縣1例，並累計2例重症病例；另新增10例境外移入病例，感染國家以印尼(7例)為多、其次為馬爾地夫(2例)及泰國(1例)，我國今年累計70例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，以印尼33例及馬來西亞16例為多。

疾管署說明，鄰近的東南亞國家登革熱疫情較去年同期嚴峻，且持續於我國發生境外移入病例，其中印尼、新加坡及寮國近期疫情上升，泰國疫情處上下波動，越南及柬埔寨疫情持平；另美洲地區疫情持續，今年迄今累計報告近595萬例，以南美洲巴西近496萬例報告數為多，阿根廷、巴拉圭及秘魯等國疫情亦屬嚴峻，請民眾前往當地時留意防蚊措施。

疾管署表示，近期受鋒面影響，全台天氣不穩定，各地均有降雨機會，呼籲民眾落實 「巡、倒、清、刷」，雨後務必檢查住家周遭是否有積水處，將積水倒掉，儲水容器應每週至少刷洗容器壁一次、不用時請倒置或清除，減少病媒蚊孳生；從事戶外活動時穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑，減少受蚊子叮咬的機會。

疾管署提醒，目前登革熱境外移入個案數高於過去4年同期，且國內仍有本土登革熱病例發生，請民眾持續配合政府執行防治工作，以降低社區傳播風險。疾管署特別呼籲曾經確診登革熱、登革熱高危險群對象(如長者、懷孕婦女、嬰兒、具糖尿病、腎衰竭、慢性溶血疾病、肥胖等潛在疾病或獨居、居住於偏遠地區等特定社經狀況者)，及具有流行區活動史民眾，留意自身健康狀況。

疾管署強調，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等疑似症狀時，務必儘速就醫並告知醫師旅遊史及活動史，也籲請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，同時留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

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