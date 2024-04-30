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不斷更新／雨彈開炸！台北等8縣市「大雷雨警戒」　慎防雷擊強風

▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒台中以北7縣市留意雷雨發生。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒台中以北7縣市留意雷雨發生。（圖／翻攝中央氣象署官網）

記者張志浩／綜合報導

今年首波梅雨鋒面滯留、對流發展旺盛影響，今（30）日午後雷雨開始在北台灣出現，中央氣象署也發布「大雷雨即時訊息」，提醒台北、新北、桃園、苗栗、台中、新竹縣市、彰化等，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、溪水暴漲、淹水、低能見度的災情。

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⚠️大雷雨警戒

🟡台中市、彰化縣，發布時間15:20，持續至16:15

📍台中市南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、大里區
📍彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉

🟡台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、新竹縣、新竹市，發布時間14:59，持續至16:00

📍台北市：北投區
📍新北市：三重區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區
📍桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區
📍台中市：大甲區
📍苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
📍新竹市：東區、北區、香山區
📍新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉

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