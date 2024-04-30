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才剛投錯票！葉元之踢爆「吳秉叡不在場卻投票」　藍委喊偽造文書

▲國民黨立委葉元之指控，民進黨立委吳秉叡不在場卻有投票。（圖／翻攝自葉元之直播）
▲國民黨立委葉元之指控，民進黨立委吳秉叡不在場卻有投票。（圖／翻攝自葉元之直播）

記者林怡昕／台北報導

立法院會今（30日）表決國民黨所提電價凍漲公決案，卻發生案外案，國民黨立委葉元之指控，在表決「停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐」時，民進黨立委吳秉叡於表決時明明人已不在議場，卻發生第一次、第二有投票，第三次、第四次未投票的烏龍事件，葉元之狂喊「吳秉叡不在為何有投票，所以就是有人代投」，在場國民黨立委羅智強也直呼「民進黨又偽造文書」，要討公道。

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立法院會19日上演表決大戰，重新表決「停砍軍公教年金案」，表決結果出爐後，當時發現民進黨「跑票1票」，綠營復議失敗，原來是吳秉叡不小心投錯票。

今日中午立院進行表決，最終藍白提案電價凍漲都表決通過，不過卻發生了案外案，在處理討論事項第九案，「停止在彰濱工業區興建晶鼎焚化爐」時，民進黨提出修正動議，吳秉叡都還有投票，民進黨重付表決時，吳秉叡也有投票，就在正式表決民眾黨團修正動議時，吳秉叡卻沒有投票了，民眾黨重付表決時吳也沒有投票。

葉元之當時就在開直播時提出質疑，吳秉叡不在為何有投票，所以就是有人代投，「這次盧縣一自己投，吳秉叡沒有投」、「民進黨邏輯不投票就是支持！」

羅智強也在現場喊，民進黨又偽造文書，另一位國民黨立委羅廷瑋也在現場狂喊「吳秉叡勒！」

國民黨團也發布新聞稿直指，吳秉叡於表決時明明人已不在議場，卻發生第一次有投票、第二、三次未投票的烏龍事件。

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