世界先進將蓋12吋廠！選址擬設在新加坡 董座方略曝考量4要素
晶圓代工廠世界先進，今（30）日舉行法說會，針對是否赴新加坡建置12吋晶圓廠，以及今年股東會全面改選董事，母公司台積電並未爭取董事席次一事，世界董事長方略回應，台積電無出脫世界持股的計畫，此舉主要是持續強化公司治理，而公司也確實有要積極朝新設12吋晶圓廠著手，但因投資金額龐大，必須在財務、技術和產能規畫和客戶接受度四要素完備下，才會行動，產能計畫目前仍在積極評估當中，尚未定案。
記者林莞茜／綜合報導
方略表示，新加坡是眾多拉攏具備興建晶圓廠經驗廠商前往投資的區域之一，而世界先進8吋產能擴充已幾乎極限，在客戶及未來產能持續擴充的大方向下，公司確實有必要積極朝新設12吋晶圓廠著手，但因投資金額龐大，必須在財務、技術和產能規畫和客戶接受度四要素完備下，才會行動，但是否在新加玻，方略僅語帶保留表示新加坡和台灣都是很好投資12吋的地點。
不過方略也提到，未來投資方式不排除採合資方式進行，也表態歡迎「有合作夥伴加入投資行列」，同時強調世界先進的股利政策將採取穩定成長的策略，未來即使新設12吋晶圓廠，股利穩定成長的策略不變，今年資本支出維持首度提出的38億元，與去年同期的76億元來相對保守。
至於世界先進董事會改選名單出爐，母公司台積電並未爭取董事席次一事，方略表示，此舉主要是持續強化公司治理與經營者責任，台積電並沒有出脫世界持股的計畫，雙方關係也無改變。