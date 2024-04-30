澳洲直擊／Uber Eats生鮮揀貨新功能 完成任務前再「+1」沒問題
Uber持續搶攻生鮮雜貨的外送商機，根據Uber Eats 生鮮外送全球副總經理Susan Anderson表示：「全球生鮮已經4年，目前已經擴及33個國家，生鮮外送已經是70億美元規模的事業，每年成長40%左右，且根據上一季數字顯示，僅有14%的外送為採購生鮮，因此還有很大的成長空間。」為了提高用戶使用體驗，積極導入「智慧揀貨」功能，可以更快速揀貨，且若遇缺貨，替代商品更精準。
記者周淑萍/綜合報導
現代人越來越等不及，網購下單雖然也能快速到貨，但還是要等個1天才會到，透過外送平台可以可以縮短到1小時到貨，根據Uber官方統計，已經使用過生鮮外送的人，對於這樣的便利性相當滿意；此外，Uber Eats 的生鮮外送可以為商家帶來更多的機會；但比較特別的是，透過平台上最大的生鮮商家進行的問卷調查，結果顯示90%的訂單都和實體店面不同。
為了力拼成長幅度，Uber Eats生鮮雜貨加入不少新功能，提供身兼外送和貨的外送員全新5項功能。Uber Eats 台灣還在評估是否會引進讓外送員也揀貨，但今年下半年確定會引進商家揀貨新功能，藉此減輕超市、零售通路缺乏人力的問題，同時也提供外送員擁有更多元的報酬，有這些新功能可以幫助揀貨的品質更好，也讓提供消費者的生鮮採購經驗更好。
🟡智慧揀貨5大更新
1、即時更新購物車內容：只要在揀貨外送員還沒有完成任務之前，消費者都可以隨時更新溝通清單，可以新增或是減少購物車裡的內容，讓消費者一次買齊全，或是減少買了不需要的商品
2、商品位置： App 上會顯示商品位於通路的哪個通道、哪一個貨架上，協助揀貨外送員更快找到對的商品，因此可以更快完成揀貨並且外送到消費者手上。
3、智慧驗證商品：目的是提高採購的商品正確性，外送員掃描消費者採購的商品bar code，外送員可以比對出現的資訊，再次確認商品描述和消費者點夠的內容一致。
4、生鮮商品敘述：教育內容將在他們的前幾次旅行中展示，以便我們可以確保他們跟上進度，並且您的雜貨得到精心挑選。
5、替代性商品推薦：加入AI人工智慧，針對平台上的大數據進行分析，導出推薦的替代商品。