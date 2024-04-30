容積率爭議再度延燒！回顧京華城曾有高空彈跳　包成足球行銷全球

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京華城2001年11月正式開幕，基地近5000坪、樓地板約6.2萬坪，獨一無二的球體設計來自華人傳說中的「雙龍抱珠」希望帶來好寓意。這是曾被喻為是股市四大天王的威京集團創辦人沈慶京，在建案「陶朱隱園」還沒出現時的得意之作，選在科技泡沫的經濟低潮時逆勢操作，開闢亞洲第一大商場，希望以「娛樂帶動消費」，百貨商場有Live Band、KTV、PUB等，甚至也有室內高空彈跳，希望開創特殊的百貨商業模式。
另外，因為建築外觀特殊，當年不少嘉賓都會透過外交部到京華城逛逛，阿曼親王、馬紹爾群島共和國總統凱塞諾特（Kessai H.Note）伉儷都曾到訪，甚至2002年世界盃足球賽期間，京華城更把直徑58公尺的球體建物包裝成足球造型、行銷全球。另外，京華城也曾施放跨年煙火，與信義區的101煙火相互呼應。
不過因為商場動線規畫不佳被消費者詬病，再來，近幾年消費型態改變，京華城周邊沒有捷運，又在鄰近商圈如信義區、西門町與東區商圈夾殺下，傳出經營不善、連年虧損。期間大量引進親子相關品牌，成為不少爸媽假日溜小孩的好地方，但依舊年年虧損，還曾傳出威京集團找上微風集團委託經營。
京華城2018年年中釋出要賣的訊息，當時總底價高達380億元，被市場認為是「史上底價金額最高」的標案，只是面積大又高價，前三次標售無人投標，最後都流標收場，所幸2019年標售時，由「自家人」中石化旗下鼎越開發以新台幣372億1萬元得標，百貨商場於2019年11月底熄燈，京華城球體建物也跟著拆除。
另外，京華城容積率問題也一直躍上版面，京華城認為容積率有560%，但郝市府時期只肯給392%，爭議長達7年。但台北市都市計畫委員會2017年12月21日依監察院糾正與審核意見，容積率釐正為560%，這也讓京華城資產價值飆升，市場認為增添「賣相」。後來前台北市長柯文哲任內將京華城土地容積率從560%提高到840%，被監察院認定是重大違失，也引發柯文哲與現任台北市長蔣萬安團隊對峙。
京華城今日以「京華城被霸凌的前世今生」召開記者會，陳玉坤控訴經歷北市府長期霸凌，從1989年被吳伯雄市府要求捐地30%開始，到郝市府刻意錯誤認定容積率，延宕計畫近12年，導致多虧損50到60億元。並指出由於京華城為商三用地，容積率本來就該是560%，市府在錯誤計算下被打7折變成392%，後經監察院委員糾正下，才在柯市府任內恢復京華城560%容積率。
陳玉坤指出，至於容積率從560%變成840%，則是包含30%容積轉移，約斥資40億元購入，另20%依照「都市計畫法」第24條容積獎勵，這也繳納相關保證金80多億元，強調一切都是合法取得，無任何一任台北市長圖利。
目前京華城改建案已在興建中，改建後的京華城將成為頂級商辦園區「京華廣場CORE PACIFIC PLAZA」，占地近5000坪園區將規劃興建4棟地上19層、地下7層的商辦大樓，總樓板面積約6.5萬坪，預計2026到2027年完工，將融合商辦、娛樂、展覽，以及號稱最新科技電影院的多功能綜合場所，預計將成為周遭大巨蛋及信義區中第三個大型商業區，形成「黃金鐵三角」。