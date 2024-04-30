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林依晨、許瑋甯《惡作劇》到《不夠善良》19年　一張對比照太震撼

▲林依晨（左）、許瑋甯曾經在《惡作劇之吻》合作，19年後再合演《不可能善良的我們》。（圖／記者陳明中攝）
▲林依晨（左）、許瑋甯曾經在《惡作劇之吻》合作，19年後再合演《不可能善良的我們》。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

話題影集《不夠善良的我們》27日播出完結篇，貫穿全劇的許瑋甯和情敵林依晨和解，心理的疙瘩終於冰釋，相當催淚，該劇也被譽為最新「台劇天花板」。近日林依晨、許瑋甯19年前同框的照片被和今日合照做對比，雙女神沒有一絲老化跡象，吸引3.5萬人按讚，網友驚嘆：「只是變得越來越美！」

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▲林依晨（左）、許瑋甯演技都相當出色。（圖／公視、MyVideo提供）
▲▼林依晨（上下圖左）、許瑋甯在《不夠善良的我們》相互和解，表演賺人熱淚。（圖／公視、MyVideo提供）
▲林依晨（左）、許瑋甯情敵大和解，兩人的演技讓觀眾看得好過癮。（圖／公視、MyVideo提供）
一名網友在臉書放上林依晨、許瑋甯2005年合演偶像劇《惡作劇之吻》的活動合照，另一張是雙姝今年3月出席《不夠善良的我們》首映會的照片，可見當年20歲出頭的許瑋甯和林依晨，與今日年屆不惑的容貌相比，看不出有太大的變化，幾乎沒有歲月痕跡，臉蛋反而更加吹彈可破、潔淨無瑕，令人感到驚奇。

▲林依晨（上下圖左）、許瑋甯19年前後對比照。（圖／臉書）
▲林依晨（上下圖左）、許瑋甯19年前後對比照。（圖／網友臉書）
對比照一曝光，大批網友開了眼界，「都沒變，好厲害」、「兩個都好美，氣質超好」、「只是變得越來越美，皮膚更白」、「真是太厲害了」、「都美底的啦」、「女神就是女神」，有人點出微小差異，「以前的妝好像沒那麼濃，膠原蛋白比較多」、「步入中年的她們，反而多了嫵媚」、「看起來有變成熟一些！」

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