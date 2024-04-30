李孟諺將接交通部長 「過來人」王國材1提醒：注意台鐵安全
準總統賴清德下月20日上任，交通部長王國材確定不留任，由行政院秘書長李孟諺轉任。今（30）日王國材分享，李孟諺是心中最佳的接任者，至於有無該注意的人事物，王也秒回要注意台鐵安全。
記者許若茵／台北報導
現任行政院秘書長、發言人的李孟諺畢業於國立中興大學環境工程學系、荷蘭國際水利環境工程學院土木工程學系衛生工程組碩士，是水利專家，曾效力於蘇貞昌、郝龍斌、賴清德，後李孟諺更因治水有功，颱風夜更夜宿車上，讓風雨叫醒自己，務實做事的個性深獲高層喜愛，曾被賴清德提拔出任台南市府秘書長、台南代理市長。
今王國材與媒體座談時分享，他從擔任高雄市交通局長、推動一卡通業務、交通部政務次長、部長，一路走來都幾乎沒有休息，卸任後還沒規劃去處，最重要的事情就是想好好陪孫子。
出身水利背景的李孟諺即將接任交通部，王國材透露，現在已經在進行交接事宜，李孟諺是他心中最棒的接班人選，沒有更好的人了，過去交通部許多業務都仰賴李孟諺協助溝通協調，李也會交通業務熟悉，被問及有無對李的提醒，王國材也秒回要留意台鐵安全問題，像是近期地震頻繁，他也會不分日夜，即便深夜也會要求台鐵董事長杜微，請台鐵人員多注意邊坡落石問題。
對於外界關心雙鐵票價是否調漲，王國材指出，高鐵公司持續獲利，暫無調漲票價必要，但台鐵應該調漲，不過交由李孟諺5月20日上任後再行討論。