青年暑假職場體驗開跑！提供逾6千個職缺 每月還給薪、27K起跳
教育部青年發展署邀集原住民族委員會、22個縣市青年事務專責單位及辦理職場體驗相關計畫首長代表，於今（30）日首度舉辦「串連全國多元暑期職場體驗宣傳記者會」，今年全台各地共有超過6,000個職場體驗名額供青年參與，並提供薪資（津貼），每月最少27K，或實習學分抵免，相關計畫訊息請至青年署「RICH職場體驗網」、原民會「原住民人力資源網」，以及各地方政府官方網站查詢。
記者李琦瑋／台北報導
青年署表示，該署致力提供青年多元化職場體驗，長期推動「大專生公部門見習」、「青年暑期社區職場體驗」、「青年創業家見習」以及「經濟自立青年工讀」等4項計畫（約1,850人），原住民族委員會也開始辦理「原住民族青年暑期工讀計畫」（690人），各地方政府亦陸續響應中央籌辦各種見習及工讀計畫（約3,600人），期使在學青年能夠從公、私及第三部門累積實務經驗。
青年署提到，本次記者會由曾參與青年署計畫的國立清華大學經濟學系學生吳富宇、淡江大學大眾傳播學系傅永豪2人自參與計畫經驗中自創歌詞進行RAP開場表演。
另邀請曾於非營利組織「社團法人台灣中城再生文化協會」體驗的紀宏毅、黃宇瑍、公部門「外交部」見習的盧品聿、新創公司「時習教育有限公司」見習的林辰諭分享體驗故事，以及參與計畫對自身職涯規劃的影響。
青年署長陳雪玉說，盼藉由本次記者會，整合全台職場體驗相關計畫共同對外曝光，並於5月1日勞動節前夕，藉由勞動部宣導職場安全與勞動權益，讓青年獲得更多資訊，透過中央與地方的攜手合作，讓青年朋友於暑假能有更多元選擇的機會。