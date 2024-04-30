台中青年設計競賽　議員：沒有未來夢想

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王立任指出，市長盧秀燕在施政報告倡導要打造青年創業友善城市，因此去年年底曾辦理「2023臺中青年設計競賽」活動，以「臺中伴手禮」及「在地美食」之產品形象 設計、平面視覺設計、產品外觀或商業包裝設計、 廣告文宣等。但現在在網路上想要查看相關訊息，除了新聞稿、經發局的粉專跟一開始的報名簡章外，竟全然查不到得獎名單和相關後續推廣與應用，從相關的報名網址點入，僅顯示網頁已不存在的頁面。原來所謂的扶植青年夢想就是一屆而已，沒有未來何來夢想？
王立任表示，獎金誘因還不錯，首獎10萬元、貳獎5萬元、參獎3萬元、佳作2名各 1萬元，共20萬元。但徵稿時間只有一個月，所謂的「競賽」評選方式也100%用網路投票決定，投票期限僅短短五天，終徵得稿件73件，總結網路投票數為一萬六千多票，競賽的評選完全沒有專家學者擔任評選，且網路投票期程過於短暫，此種可能流於「動員比賽」的評選方式過於草率，亦不尊重所謂設計的專業性。
王立任更指出，最後的成果呈現，只是印刷成200份桌曆分發給相關公會，讓相關業主看是否對其設計有興趣再與設計者做進一步的洽談。辦理這樣的活動究竟對輔導青年創業的長期性目標來看是否有幫助，值得商榷。
議員表示，市長媽媽曾說，台中要成為讓青年敢夢想、敢實踐 的城市，但辦理這樣草率的活動，無法讓年輕人感受到市府的善意。