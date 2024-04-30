高鐵延伸屏東大進展！307公頃特定區計畫通過 提供逾800戶社宅
高鐵延伸屏東最新進展！內政部都委會今（30）日召開第1055次會議決議通過新訂高鐵屏東車站都市計畫，屏東縣府指出，屏東高鐵特定區未來打造結合交通、高科技產業、運動休閒、優質生活、綠意生態的「星特區」，計畫區內保留4.86公頃社福用地，預計可提供800戶以上社會住宅，將成為全國首個非六都整體開發劃設3%以上社宅儲備用地的縣市。
記者孫唯容／綜合報導
高鐵設站屏東並擴大高科技產業發展布局，縣府在屏東市六塊厝地區辦理新訂都市計畫，劃設面積約307公頃，2023年3月30日辦理公開展覽40天，7月6日經縣都委會審議通過，7月31日報請內政部審議，報部至今共計3次部都委會專案小組及現地會勘、土地徵收審議小組公益性及必要性評估報告及環境部政策環評徵詢意見，歷時9個月，最終在今天獲內政部都委會審議通過。
屏東縣府指出，新訂都市計畫以高鐵屏東車站為核心，結合周邊先行開發建設之屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區（擴區）、南部科學園區屏東園區及屏科實驗中學作空間規劃整合，未來將作為串聯南台灣高科技廊帶關鍵地區，加速帶動「屏東星特區」發展產業新聚落，帶動產業多元發展及轉型，加速創新，提升城市競爭力。
城鄉處指出，縣府配合中央政策，計畫區內留設4.86公頃社福用地（占區段徵收範圍3.28%），預計可提供800戶以上社會住宅，為全台第1個非六都整體開發範圍劃設3%以上社宅儲備用地的縣市，對屏東都市規畫具指標意義。