爆給丁柔安4000萬想離婚！反擊「哪來的數字」：不要過多揣測
綜藝大哥胡瓜今（30）日被《鏡週刊》爆料，對女星宋羽葤特別關照，先前傳出緋聞的熊霓莫名消失在《綜藝大集合》，和老婆丁柔安吵架時，甚至會講出要拿4000萬元和對方離婚，對此，胡瓜也親自回應，「沒什麼好生氣，不是常常被這樣寫」，對於空穴來風的爆料似乎已經習以為常。
記者吳昕蓓／台北報導
胡瓜透露，他和丁柔安的感情沒有受到影響，他們還是經常吃飯、散步或逛街，不可置信表示：「哪來那個數字啊，永遠不會有這件事發生，所以不用擔心，沒有親嘴就說我們怎樣，所以不要過多揣測」。
至被問到熊霓莫名消失在《綜藝大集合》中，胡瓜也表示不清楚，「我只要把合約履行好就好。」他指出大家都是好朋友，希望不要因為這種事情浪費社會資源。對於和宋羽葤的緋聞，胡瓜強調，他上次見到對方已經是去年（2023）8月，已經有半年以上時間，宋羽葤就只是節目班底而已，今年（2024）還有送他神秘禮物。
先前胡瓜被爆出和民視鬧出合約糾紛，指他原先是週六晚間8點時段的主持人，卻被其他節目取代，對此，胡瓜也透露合約目前正在跑，雙方律師也在洽談中，5月會再推一下，6月將正式宣布，他表示：「時段明明白白是我的，不給我也是他們的自由。」
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