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天氣預報／鋒面今晚通過！明後天「雨掃全台」　北台灣驟降10度

▲迎接梅雨季第一波鋒面，明後兩天全台有雨，西半部要小心大雨發生。（圖／ NOWnews資料照）
▲迎接梅雨季第一波鋒面，明後兩天全台有雨，西半部要小心大雨發生。（圖／ NOWnews資料照）

記者張志浩／綜合報導

進入5月「梅雨季」的首波鋒面抵達台灣商空！中央氣象署預報員林定宜表示，明（1）日受鋒面影響，全台都有降雨機率，西半部各縣市要留意不定時出現的大雨、雷雨，北部低溫也剩攝氏21至22度，和今天白天相比有10度溫差，週四（5/2）水氣稍微減少，但降雨情況仍會持續，週五（5/3）鋒面遠離，降雨區域縮減，週末兩天（5/4、5/5）各地以午後陣雨為主。

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▲明後天鋒面通過，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部、東北部及東部要留意「短延時強降雨」。（圖／中央氣象署提供）
▲明後天鋒面通過，各地容易出現短暫陣雨或雷雨，其中西半部要留意「大雨」。（圖／中央氣象署提供）
明天天氣極度不穩定　連2天全台有雨

林定宜指出，首波梅雨鋒面今（30）晚上抵達台灣，明天鋒面通過台灣上空時，西半部、宜蘭及外島都將有雷雨出現，配合對流的發展，西半部、東半部在明後兩天都容易有「短延時強降雨」，西半部更要小心局部大雨，氣象署會視情況發布「大雨特報」和「大雷雨即時訊息」。

氣溫部分，明後兩天在東北季風也會增強的情況下，各地雲量和降雨偏多，氣溫也隨之下降，北台灣轉涼較明顯，白天高溫跌到攝氏25至27度，低溫約攝氏21至22度。

▲週三、週四雲量和降雨偏多的情況下，各地氣溫都有所下滑。（圖／中央氣象署提供）
▲週三、週四雲量和降雨偏多的情況下，各地氣溫都有所下滑。（圖／中央氣象署提供）
週五鋒面遠離降雨趨緩　週末午後陣雨偏多

林定宜說明，週五鋒面遠離、東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升，北台灣也有機會來到攝氏30度，不過水氣仍多，東半部及西半部山區仍有「局部短暫陣雨」，其它地區大致為多雲，午後有零星降雨機會。

週六水氣再減少，且環境轉偏為東風，除了迎風面東半部有局部短暫陣雨外，其它各地都是多雲、午後山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態，氣溫回到溫暖偏熱的情況，白天可超過攝氏30度，週日（5/5）午後陣雨的情況加劇，各地要小心午後不定時出現的雨勢。

此外，林定宜補充，目前預測下週一（5/6）還有另波一鋒面位於北部海面，台灣水氣會再增多，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，詳細影響和降雨情況，氣象署將持續關注、更新氣象預報。

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