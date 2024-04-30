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9成上班族不滿意薪資！凍薪長達3年10個月　跳槽平均可加6075元

▲人力銀行調查顯示，9成上班族不滿意薪資，平均凍薪長達3年10個月，跳槽平均能加6075元。 （圖／取自Unsplash）
▲人力銀行調查顯示，9成上班族不滿意薪資，平均凍薪長達3年10個月，跳槽平均能加6075元。 （圖／取自Unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

51勞動節即將到來，人力銀行今（30）日公布「上班族加薪現況暨新政府期待調查」，9成上班族不滿意目前的薪資待遇，創6年新高，且上班族平均最長有3年10個月處於凍薪狀態；63.7%曾經為了提高薪水而跳槽，平均可增加6,075元。

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1111人力銀行今天公布「上班族加薪現況暨新政府期待調查」，高達90.4%上班族不滿意目前的薪資待遇，創下自調查以來6年新高，且上班族平均最長有3年10個月處於凍薪狀態，也就是說待在同一家公司完全沒被加薪，更有29.1%已經長達5年以上薪水不動。

調查顯示，沒有被加薪的原因包括公司無定期調薪制度68.1%、公司獲利不佳41.4%、老闆不同意33.3%、產業前景不看好25.1%以及個性不爭不吵鬧22.9%。

而軍公教今年加薪4%，受惠人數約52萬人，看在多數勞工眼裡羨慕不已，根據1111人力銀行調查指出，有52.6%上班族表示會主動爭取加薪，平均撐到1年8個月就會提出要求；另有47.7%坦言，不論過了多久沒被加薪，都不會開口爭取。

另外，調查指出，有63.7%上班族曾經為了提高薪水而跳槽，而且平均可增加6,075元，此外，以退為進的加薪要求亦為職場常見，有20.8%上班族曾以「欲離職」而要求加薪，其中包括5.9%加薪成功被慰留、3.8%加薪失敗但被慰留以及11.1%加薪失敗因而離職；另有近8成直言「不曾以離職為手段要求加薪」。

值得留意的是，一旦加薪被拒絕，上班族會採取的回應也大不同，騎驢找馬／伺機跳槽77.7%比例最高，其次則是佛系工作／消極工作40.7%、先隱忍／再找機會提醒35.5%、積極兼差／增加收入34.8%以及默默接受30.3%。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據主計總處公布去年實質總薪資、實質經常性薪資雙雙負成長，其中實質總薪資年減1.04%，更創下近11年最大負成長，口袋裡的錢愈來愈薄，且此次調查也發現，有51.9%每個月根本無法存錢，其中甚至有19.3%面臨入不敷出；而有餘力存錢的上班族，則每個月可存下14,461元。

曾仲葳說，在高度競爭的職場環境，想要成功爭取加薪，首先要展示個人價值，條列出所負責的專案以及帶來的具體價值，其次則是強調目前的工作成長和未來發展，以及希望在未來繼續為公司做出貢獻，最後則是選擇一個適當的時間點進行談判，例如剛完成一個重要項目，或是公司正在進行薪酬盤點，都會是很好的時機切入點。

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